國民黨主席朱立倫未點頭出席賴清德就職典禮，但有近朱人士卻將苗頭指向行政院副院長鄭文燦對朱提告妨害名譽自訴案一事，質疑是朱不願出席的原因之一。鄭文燦今在臉書強調，部分人理解他開條件給朱，以司法訴訟希望朱出席520總統就職典禮，事實剛好顛倒，而他也宣布，為了政治和諧，已委請律師主動撤告。

鄭文燦說，昨日記者以電話訪問他，稱朱立倫主席的重要左右手表示，因為他與朱立倫有選舉攻防的訴訟，因此朱決定不出席520總統就職典禮，對方對記者表示如果他能夠撤告，朱立倫會安排出席。

對於撤告部分，鄭文燦強調，「這個前提條件，並不是我開出來的」，他昨日受訪當下就非常地直接就表示，如果這是不出席的理由，他當然願意撤告。

鄭文燦說，這兩天可能因為資訊落差，部分人理解為是他開條件給朱主席，以司法訴訟希望朱立倫主席出席520總統就職典禮，「事實剛好顛倒，我並沒有主動，也沒有開任何條件」，僅是回應媒體轉達朱主席幕僚透過媒體的提議。

鄭文燦宣布，「我已委請律師針對本人與朱立倫主席的官司主動撤告。這是為了政治和諧，也是為了臺灣的民主政治要往好的方向前進」。

鄭文燦強調，選舉攻防衍生的訴訟，涉及到當事人的清白，每一個人有權利捍衛自己的清白，以訟止謗，這是法律所保障的基本權利。不過，520總統就職典禮是臺灣民主政治的展現，是國家的喜事，他不希望因為司法官司影響到政黨領導人的出席意願，一碼歸一碼。

鄭文燦說，對於朱主席的訴訟，他會主動撤告，並衷心期盼，民主是有風度的競爭，在野黨領袖參與520總統就職典禮，真正成就的是台灣的民主。