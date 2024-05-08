【政新鮮】特赦陳水扁反害到賴清德？ 謝寒冰點出關鍵：拆彈變爆彈

傳蔡英文總統可能在520卸任前特赦前總統陳水扁，並聲請沒收扁家已被扣案的11億不法所得，以降低社會衝擊，引發關注。媒體人謝寒冰接受本網專訪時則大酸，民進黨要這樣幹（特赦），那就趕快、立刻、馬上，因他認為「特赦後，陳水扁一定更高調，越高調呢，民進黨過去很多糗事會一個個曝光」。

謝寒冰接受節目《政新鮮》專訪時狠酸，非常非常好，理由很簡單，因為讓陳水扁在外面趴趴走、主持節目、助講、助選、到處發表意見，根本就是中華民國奇恥大辱，根本就是一個沒有法治的國家，一個說要瀕臨失智邊緣、必須保外就醫的人，每天可以到處亂跑，這叫哪來的法治？

「蔡英文特赦他OK的」謝寒冰直指，「反正民進黨已經夠不要臉的，不要臉到最高境界就好了，看起來也沒安好心，擺個大地雷給賴清德」；至於很多人說蔡英文是在幫民進黨拆彈，但是謝直言，「拆什麼彈？」老實說陳水扁已經跑得舉世皆知，民進黨不要理他就好，可是現在剛好相反。

謝寒冰推測，特赦陳水扁，他一定更高調，越高調呢，民進黨過去很多糗事一個個曝光，所以他很高興，但民進黨、準總統賴清德可能不高興；因此他說，個人認為民進黨要這樣幹（特赦），就趕快、立刻、馬上做。