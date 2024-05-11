總統蔡英文傳出將在卸任前特赦前總統陳水扁，最新民調則顯示僅22％支持，有48％民眾不支持。對此，前立委林濁水直言，陳水扁做了一項害慘民進黨的惡行，連一句道歉都沒有，憑什麼要總統特赦。

據《TVBS》昨（10）日公布的最新民調顯示，有48％民眾不支持特赦陳水扁，其中包含28％很不支持，20％不太支持，僅22％支持，包含非常支持的8％以及還算支持的14％，另有30％民眾沒有意見。政黨認同部分，國民黨認同者不支持特赦陳水扁比例達76％，民眾黨認同者也有63％表達不支持；民進黨認同者則有51％表示支持特赦、22％不支持特赦。

對此，林濁水今（11日）在臉書表示，上述民調顯示只有22％民眾支持特赦陳水扁，其中民進黨認同者也只有51％，但他直言，有51％仍然讓人吃驚。

「民進黨該支持特赦嗎？」林濁水寫道，如今呈現朝小野大，民進黨立委席次還比國民黨少1席的局面，並不是選票比人少。林濁水進一步指出，區域選票比國民黨多69萬，不分區選票比國民黨多22萬，票贏這麼多，席位卻輸，完全是陳水扁開了國會減半的選舉支票，又在林義雄力挺下真的修憲兌現，「勸都勸不聽，結果造成選舉時票票不等值的災難」。

林濁水痛斥，做這樣害慘民進黨的惡行，陳水扁一句道歉都沒有，憑什麼要總統特赦，對於民進黨認同者中有51％表示支持特赦，也讓林濁水直呼莫名其妙。

上述調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於113年5月7日至5月9日晚間18：30至22：15，共接觸931位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為110位，拒訪率為11.8%，最後成功訪問有效樣本821位（市話411、手機410），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.4個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。