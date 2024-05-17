立法院今日展開表決大戰挑燈夜戰，民進黨多位立委受傷送往台大醫院，不過藍白聯手仍持續表決，拚國會改革法案三讀通過；民進黨晚上緊急召開記者會，民進黨發言人吳崢痛批，不只立法院要求交出傷人的兇手，立法院長韓國瑜要立即停止這樣暴力違法的會議。民進黨政策會執行長王義川痛批，「韓國瑜你很冷血」。

吳崢指出，國民黨在國會的暴力、傷人，應該立即交出兇手，並且停止開會，非常遺憾立法院現在還在強度關山，要來表決所謂國會擴權、濫權的法案，一系列過程，不只看到議事上的暴力，完全沒有委員會的審查，也無立法院院會的逐條審查，甚至在這樣過程中，還出現國民黨立委蓄意傷人，甚至已經導致民進黨多名立委受傷送醫。

他說，不只是議事暴力，更是肢體赤裸裸的暴力，民進黨緊急召開記者會，不只立法院要求交出傷人的兇手，韓國瑜要立即停止這樣暴力違法的會議。

王義川說，立法院正在進行一場非常荒謬、冷血的會議，大家開會、吵架，推來推去，正常能量發揮沒有問題，但為什麼有辦法把ㄧ個立委從上面「甩」下來，過程中又偷打，「台中住在七期豪宅的廖偉翔，我現在就是在說你，『好命子』，選你來當立委，大家在推擠時，你還能偷打」，「人摔下來時，苗栗邱鎮軍，拿出再地方當老大樣子，直接把沈伯洋推下去」。

他說，高度有多高？超過三公尺，像從二樓摔倒一樓，摔一個還不夠，邱志偉（民進黨）來，一樣推下去，謝龍介（國民黨），「當邱志偉在你面前，你還直接脫下來，沈伯洋跟邱志偉都頭部落地，有需要這樣嗎？」

他說，這樣亂搞，民進黨立委在台大，韓國瑜還繼續表決，「一堆人跟你苦勸，連周萬來坐在你旁邊，也勸你這個會先停一下，韓國瑜還繼續下去，你知道你第一句是什麼嗎？歷史會記住這一天，等醫院同事回來，你做大家長的，關心一下，回來後再開會，但你不願意，繼續下去」。

王說，「你說的第一句話是『請沈伯洋委員發言』，沈伯洋在台大醫院，你要他發言，是故意的嗎？後面接著說，『鍾佳濱委員發言』，鍾佳濱也在台大醫院，你知道民進黨人數不夠，趕緊喊表決，急什麼？」

王說，這個案子一定要在今晚通過嗎？有這麼急嗎？是什麼樣的壓力？誰給韓國瑜的指令，讓韓國瑜做出這麼冷血的事，韓國瑜到底什麼樣的壓力，今天一定要過關，今天院長若是王金平絕對不會有這樣的事，一定停止開會，先看看同事狀況，「韓國瑜你很冷血ㄋㄟ 、你很冷血ㄋㄟˋ、無情、冷血，為何有辦法做到這樣？為何一定今天要過，下週二、週五沒開會嗎？」

他說，立法院都延到七月中了，即使同事在醫院急救，還是硬要過。今天在表決什麼？沒人拿到草案，二讀至少要讀吧，都不讀，今晚通過什麼？沒人知道。

戴瑋姍表示，今天是國會史上最殘暴、最荒謬的一天，最無法令人想像的一天。韓國瑜毀憲亂政，硬是要推國會擴權法案，但法案內容是什麼竟沒有人知道，所以民進黨必須要擋下法案。但是韓國瑜讓暴力事件在國會上演，完全沒有要阻擋，民進黨已有四位委員受傷掛彩，狀況嚴重，包含鍾佳濱委員肋骨嚴重挫傷；莊瑞雄委員遭受推擠後胸口疼痛，疑似心絞痛情況，當下血壓高達200；沈伯洋委員遭推擠下主席台，頭部墜地，疑似腦震盪，頸椎需要斷層掃描，結果尚未出爐，持續觀察當中；第四位邱志偉委員斷層掃描結果顯示輕微腦震盪。

戴瑋姍表示，國民黨不僅人數暴力強行闖關，還使用肢體暴力，令人非常痛心。韓國瑜非常冷血，完全沒有制止，並在多位委員送醫後，仍持續呼喊受傷立委姓名要其發言，冷血、挑釁、嘲諷，完全是失格的立法院長。到底是什麼樣的原因，讓韓國瑜一定要讓議案在今日黑箱通過。韓國瑜掌控立法院，違法擴權、毀憲亂政，讓可怕的手伸進立法院，韓國瑜究竟是誰的代理人、誰的魁儡？意圖影響台灣民主。呼籲韓國瑜立即停止議事、停止黑手。