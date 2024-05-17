【517表決戰】堅守48小時！動員全黨精神喊話 傅崐萁：貪官汙吏無所遁形 @ChinaTimes

藍白國會改革法案今日在院會闖關拚三讀，國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，一早就遭到民進黨暴力相向．攻擊在野黨立委，同時也對在野黨女性立委女性攻擊，用抱頭摔的方式，不只性騷擾，還有嚴重蓄意傷害的方式攻擊在野黨立委，民進黨一再表達沒有程序正義，所以一直要求韓國瑜召集協商，但是2016年蘇嘉全時任立法院長，已經清楚表達立法院協商出了委員會，不管由召委或院長協商，只要一次協商就可在30天後交院會處理。

傅崐萁說明，相關修法不只在委員會充分討論，民進黨還提過44次散會動議，對所有條文內容完全不願意做逐條討論，出委員會後召委吳宗憲有召集朝野協商也已經完成。

傅崐萁強調，立法院長韓國瑜今天也召集協商，接續院會就接著處理國會改革法案，呼籲民進黨主席賴清德看看你的民進黨，就職前用這樣手法對在野黨立委暴力相向，對國人有個最惡劣的示範。

傅崐萁指出，早上和下午兩次協商後，沒有達成決議，下午逐條處理，呼籲賴清德主席還要讓民進黨持續用暴力對抗國民期盼的國會改革嗎？再次呼籲請民進黨面對現實，面對人民的監督勇敢接受陽光法案今天能夠三讀完成。

針對藐視國會罪下修刑期，傅崐萁表示，以大法官585號解釋令，目前以行政罰鍰為主，同時對於民間任何作證不涉及刑責，作偽證本來是罰鍰，但是政府公務人員本來就不能做偽證或偽造文書，公務人員觸及的話都會把他轉送法院依法辦理。

傅崐萁再次呼籲，大家都是有眼睛，看到民進黨用詐騙手法騙取政權，8年原封不動藐視民意，國民黨正式提出來，民進黨卻用暴力、流氓的行徑，甚至連微弱的女性立委也不放過，還公然說謊，影片非常清楚譴責這種無恥的行為。