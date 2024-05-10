大陸福建號航母完成為期8天海試，返回上海江南造船廠碼頭；其中福建號機動轉彎，形成弧形的白色浪花，引發討論。前立委蔡正元點出，航母轉彎180度、90度，甚至繞圓圈測試，是在作反潛、反導彈的初步訓練；而遼寧號在關島的西邊曾走S型繞來繞去，則是大陸火箭軍在作導彈的瞄準，要遼寧號以最快的速度閃避。

蔡正元9日在中天《全球大視野》節目中表示，一艘新的船進行第一次海試，第一個要測試速度限制，還有在什麼風浪底下，極限速度是多少；第二個則是停船測試，若以汽車來比喻，就是0到100公里需幾秒或者100公里到0需幾秒。

蔡正元接著表示，再來是轉彎180度、90度，甚至繞圓圈測試，不要以為繞圓圈容易，因為在轉彎的時候，海流是同一個方向，有時候海流從側邊、正面、反面衝擊，因為船剛好繞一圈，風向也一樣。當然要用很快的速度航行，而且把船開得很穩，航母就是在作反潛、反導彈的初步訓練。

蔡正元指出，前一段時間，遼寧號在關島的西邊走S型繞來繞去，是大陸的火箭軍在作導彈的瞄準，要遼寧號以最快的速度閃避。

針對福建號海試，蔡正元指出，目的是測試船的動力系統、電力系統，船有多少電力可以分配到電磁彈射、動力系統作戰等等，現在電力調配以及動力考驗這兩項，是第一次海試的重點。第一次海試，沒有人在測試武器，艦載機就是武器；到了第二階段就叫做「作戰測試」，這時就要看每種武器靈不靈，艦載機就上去了。