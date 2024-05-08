準總統賴清德就任在即，外界關注各國訪團，但日前有媒體報導稱本次日本觀禮團恐無黨政高層出席。對此，台灣日本關係協會副秘書長陳志任7日駁斥指出，目前已有37位日本跨黨派國會議員報名參加，包含多位具有閣員經驗的議員，人數也創新高，絕非媒體所稱「冷落」。前立委蔡正元直言，麻生太郎、蓮舫這些A咖都沒同意來，日相岸田文雄也忙中日韓三國峰會口沒來；若有行情，麻生太郎就來了。

針對陳志任的說法，《頭條開講》主持人鄭亦真7日在節目中質疑：重點不是人數吧？蔡正元則直言，「重點是他們一直要找麻生太郎來！」，麻生太郎就說最近比較沒空，歹勢啦！蔡正元說，若不找這種已經退休、但還是有影響力的首相級的人來，有什麼面子可言？

蔡正元分析，日本派閥領袖很值錢！這是一個現實問題。」而且麻生太郎現在虎視眈眈，想要取代岸田文雄，這算是很重要的角色，「已經到A咖了」。

「麻生太郎若不來，謝蓮舫好像也可以嘛！但謝蓮舫好像也沒同意啊？」蔡正元質疑，這些大大小小的政黨的領袖沒有一個來？只有幾個國會議員來，那有什麼意義？這對於表彰說：我跟日本關係好得不得了！這不是很怪嗎？

蔡正元直言，日本人如果看你很有行情，麻生太郎就衝來了。而且現在岸田文雄也可能避之唯恐不及，為什麼？因為岸田文雄正想要跟韓國、跟中國大陸舉行峰會，時間也是5月底，時間都卡在那裡。岸田文雄身邊的人也都說：我們現在正忙著做三國峰會，沒有空管你這個事啊！