國民黨立委徐巧芯因大姑捲入詐騙洗錢案而遭受波及，近一個月來遭綠營側翼攻擊，包括其穿著、家庭背景，如今連住處都不放過。資深媒體人陳揮文批準總統賴清德「你已經沉默一個月了」，並認為這樣人格毀滅的騷擾該停止了。

徐巧芯質疑我國援助烏克蘭計畫涉嫌圖利，遭外交部告發涉嫌洩密，「戰鬥藍」發起人趙少康昨（13）日舉行「集結挺芯」記者會，逾10位藍營民代齊聚力挺。徐巧芯當下表示，她不後悔爆料也絕對會堅持追蹤到底，她也透露，她已遭綠營側翼攻擊逾一個月了。

對此，陳揮文今在政論節目《新聞大白話》中指出，圍剿徐巧芯的都是民進黨支持者，難道賴清德不該出來說句公道話嗎？他強調，進入司法程序後，該怎麼判就怎麼判，但包括網紅四叉貓或時事評論員李正皓等人的人身攻擊或人格毀滅的遭擾，本來就該停止。

陳揮文直言，要輸贏就該在選舉或立院投票上進行攻防，而不是跑到別人家。陳揮文也痛斥賴清德「你已經沉默一個月了」，強調賴清德下周就是總統了，難道還沒上任就要看到這種情況？