賴清德總統今日就職，並在就職典禮上發表就職演說。國民黨前主席洪秀柱直言，過去幾天，她不斷的提醒賴清德要遵守憲法，因為就職典禮上賴清德將依照中華民國憲法宣誓就職表態捍衛憲法，但賴清德的就職演說當著全國人民的面，狠狠地踩了中華民國憲法一腳，痛批「賴清德先生，我們都知道你在說謊」。

洪秀柱指出，賴清德就職演說中，無視中華民國憲法對兩岸視為一個國家兩個地區的規定，更刻意將國際社會一中架構下，大家能維持有別於大陸的民主體制，扭曲為國際社會支持我們混淆中華民國與台灣的稱呼，以此洗腦民眾。

洪秀柱指出，甚至還將「少數服從多數、多數尊重少數」數人頭的民主原則，扭曲成多數要先尊重少數，少數才需要服從多數。這樣的詭辯邏輯，民進黨的總統民意支持度僅28％，卻要高達72％的民意配合？還需要選舉嗎？這種忝不知恥，為了政權毫無道理的話術，大家都知道這就是騙術。

洪秀柱強調，因為違反國際社會認知與中華民國憲法的兩國論，讓當前兩岸僵局毫無出路與空間，所以賴清德與他的執政團隊要扯出這一堆謊言，通篇演說沒有為「中華民國憲法災難說」道歉，更沒有對自身國族認同做出表態，連自己中華民族的血脈都不承認，一開始就謊話連篇，剛宣誓完捍衛憲法就踐踏憲法，不值得信任，更無法信任。

洪秀柱認為，對這樣踐踏中華民國根本大法的執政黨，大家一定要喚起民眾，認清國際社會現況與歷史事實，才能回歸正軌捍衛兩岸和平的正道，這才是真正的愛台灣。