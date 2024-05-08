總統蔡英文即將在520卸任，如今傳出蔡可能會特赦涉貪的前總統陳水扁，並以聲請沒收扁家已被扣案的11億元不法所得方式，降低社會衝擊。對此，資深媒體人黃暐瀚提及陳菊在2016年曾公開喊話，要即將卸任的前總統馬英九特赦阿扁一事，強調特赦消息傳出，究竟要讓事成還是給蔡英文燙手山芋，都還不一定。

《鏡週刊》昨（7）日引述知情人士的說法，稱總統府幕僚研議針對陳水扁已判有罪確定的龍潭等4大弊案，由總統蔡英文根據《憲法》第40條賦予總統的職權，對陳水扁行使特赦，再根據《赦免法》第3條對受罪、刑宣告之人，給予免除其刑的執行。針對相關消息，總統府表示，現階段的立場仍是希望確保陳前總統獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。

對此，黃暐瀚昨在政論節目《少康戰情室》中表示，消息會傳出來，顯然不是空穴來風，但究竟讓要事成，還是要給蔡英文一個燙手山芋，就不一定了。黃暐瀚進一步說道，陳菊在2016年曾兩度公開喊話，要馬英九特赦陳水扁，並稱這是藍綠和解的好機會。

黃暐瀚直言，當時陳菊顯然是希望馬英九能幫蔡英文解決燙手山芋，因此，如今特赦扁的消息再度傳出，會不會是有人希望蔡英文能做這件事，等準總統賴清德上任後，就不用每天被追問要不要特赦。

黃暐瀚強調，陳水扁目前的10案中，有4案被判有罪，但服刑但沒有服完就已保外就醫，另外包括國務機要費等2案已簽結，因此有4案停審中，根本沒審完也未必判有罪。不過黃暐瀚強調，停審的案子無法被特赦。