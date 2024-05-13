近日傳出蔡英文政府將在卸任前特赦前總統陳水扁，引發各界議論。國民黨立委柯志恩提到，包括前民進黨立委林濁水、台灣民意基金會董事長游盈隆都對特赦阿扁一事有異議，若民進黨仍要透過特赦還扁「所謂的公道」，將讓民主蒙塵。

柯志恩昨（12）日在政論節目《TVBS戰情室》中提到，要不要特赦阿扁的民調中，反對的從七成多降到五成以下，顯然在民眾心中，陳水扁已保外就醫38次，有沒有關回去不重要，此事已慢慢淡忘在選民心中，因此才會選在這個時機點要特赦陳水扁。

然而，柯志恩強調，特赦是總統在憲法上賦予的權利，但背後代表的意義很重要；她並指包括林濁水、游盈隆都對特赦阿扁一事提出意見，顯然綠營本身內部都有很多聲音。

柯志恩感嘆表示，特赦陳水扁的機率蠻高，但民進黨要承擔風險，若膽敢透過特赦陳水扁要還所謂的「公道」，將讓民主蒙塵，真的要思考清楚。

林濁水11日發文提到，陳水扁造成選票不等值的災難，導致有朝小野大的局面，害慘民進黨，「連一句道歉都沒有，憑什麼要總統特赦」。游盈隆10日表示，若蔡英文特赦陳水扁卻免刑不免罪，恐成史上最陽春的特赦。