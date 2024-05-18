民眾黨主席柯文哲（右三）與基隆市長謝國樑（左四）、立委黃國昌（右一）共同出席立委黃珊珊（右二）基隆服務處成立揭牌儀式。（徐佑昇攝）

立法院17日表決國會改革法案爆發衝突，審查至深夜12時暫時散會，下周二將再審查。民眾黨主席柯文哲18日參加立委黃珊珊基隆服務處成立時回應，「台灣民主化已經30年，怎麼還發生這種事情。」柯強調，本來藍白立委排隊2天2夜，民進黨卻用暴力衝突插隊。柯也直言「當家不鬧事」，並向準總統賴清德喊話，對於綠立院總召柯建銘的做法，「是否代表賴的內心想法？」

517立院表決爆衝突！柯建銘要民眾黨「出來面對」 柯文哲嚴肅點名賴清德問「1句」 @ChinaTimes

立法院17日爆發衝突，多位委員掛彩。柯文哲今日受訪表示，藍白立委排隊希望拿到優先提案權，正所謂「當家不鬧事」，質疑怎麼會是執政黨帶頭抗爭、暴力插隊？

柯文哲強調，今天不是30多年前萬年老國代、老立委時代，台灣民主化已經30年，怎會是執政黨還在用暴力的方式抗爭，他無法理解，也滿驚訝的。

柯文哲說，今天要談一個很嚴肅的問題，他要直接請教即將上任的賴清德總統，「請問柯建銘的發言代表你的內心想法嗎？」因為這決定未來4年朝野怎麼相處。

柯文哲重申，民眾黨是可以商量的，但民進黨都不來溝通，不是謾罵就是訴諸肢體衝突，這不是成熟的民主國家應該有的現象，「未來4年都要這樣吵吵鬧鬧下去嗎？」

柯認為，「國會都是可以商量的」，有爭議的議案大家可以商量一下，每一個政黨都必須面對民眾，沒有人敢去推民意不喜歡的法案，2月1日到現在，民進黨卻從不和他們討論，只有謾罵。

柯文哲呼籲，他對台灣的民主還是有信心，台灣民主化已30年，不要刻意去挑起什麼爭端，大家表達自己的意見，事情總會落幕。