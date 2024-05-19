為了力拚國會改革五法搶在520前闖關三讀，國民黨與民眾黨立法院黨團發動議場「輪值守夜」搶優先排案權並把守在議場門口前，17日上午7點議場門打開，民進黨團欲強攻，雙方爆發激烈衝突。（資料照/姚志平攝）

17日上午7點議場門打開，國民黨立委擋下民進黨的攻勢，搶先占上主席台並歡呼慶祝搶先排案登記成功。（資料照/姚志平攝）

立法院日前為國會改革爆發多起肢體衝突，尤其是在晚間逐條表決時更失控，像是綠委沈伯洋試圖從主席台後門衝進議場，但遭藍委從高處拉下，頭重摔在地，最終被擔架抬走，總計藍綠有6名立委送醫。當天拚戰到凌晨12點時的藍委柯志恩也在臉書透露，攻防似乎傷到肋骨，連睡覺翻身都會痛。

在此波攻防當中，最離譜的就是民進黨立委鍾佳濱突躍上主席台，遭國民黨立委陳菁徽攔截後，抱住陳大腿並將其從議事桌撂倒，引發藍委集體撻伐。鍾則數度道歉稱因為踩到紙而滑倒，發生時間非常短，也不知道抓到誰。

另外當天也有不少立委手腳都出現流血、瘀青狀況，柯志恩昨（18日）晚間在臉書透露，國會改革五法總算往前推進，下周續戰，經過周五的攻防似乎傷到肋骨，連睡覺翻身都會痛，但為了周六的行程，一早仍拖著疲憊的身體趕高鐵回高雄市。

周六參加了公益電影募捐活動、原住民豐年盃慢壘比賽，還和議員柳采葳、邱于軒一起祝賀長照機構開幕的柯志恩說，「即便再累，也只能趁著行程空檔找機會休息了！」

對此，有網友在柯志恩臉書貼文底下留言表示「辛苦了，不過看到塔綠班現在卯起來帶風向，不禁還是會擔心」、「為國為民在此一戰，為了不功虧一簣，委員們辛苦點，加油」、「要跟陳玉珍一樣準備好防護道具」、「下周二加油，再戰」。