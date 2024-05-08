針對北士科案、京華城案，台北市議會分別設立專案調查小組；台北市議員游淑慧加碼表示，議員手中有一份「柯友友名單」，抓一個準，且她自己曾因中工得標的第一魚果市場改建案淪為爛尾樓、追加40幾億元，找來市場處、工務局官員，「最後問出關鍵問題，『為了柯文哲2018連任對不對』，官員跟我點頭」，且這些案件的時間點都是在柯文哲卸任前最後兩年，「把市府土地、BOT案送出去，累積政治資本」。

國民黨台北市議員游淑慧。（中時資料照）

游淑慧昨（7）日在節目《關鍵時刻》表示，柯文哲一直講台智光才是在圍魏救趙，想讓大家忘記真正有問題的京華城、北士科、第一魚果市場改建案，很多台北市議員都在開玩笑說，市府內部流傳一份「柯友友名單」，這些都是跟柯有接觸的人。用這份名單去市府灑網，檢視「柯友友」到底承攬市府哪些案子，一抓一個準！都有不同問題。

游淑慧指出，南港轉運站是為配合東區門戶計畫，轉移市府轉運站的交通容納量，未來會有Outlet、LaLaport進駐，表定明年啟用，但現在進度只到三分之一、未來四年都不可能啟用，且轉運站應該是交通建設，但交通卻只站8.12%，甚至新壽的企劃書只提出9個月台，反而是第二名的計畫還提出13個月台，令人傻眼。

對於柯友友名單中的中華工程，游淑慧也指出，第一魚果市場的改建案當初用減項發包、減出爛尾樓，逼北市府要追加40幾億元，但沒有招標，就是用後續擴充，承諾中工先蓋一半、保證後續再擴充給中工。

游淑慧更爆料，她當時把市場處、工務局官員抓來排排坐，詢問為甚麼要為了標出去做非法的減項發包，但官員面面相覷、全都不敢說，「我最後問出關鍵問題，『為了柯文哲2018連任對不對』，官員跟我點頭。為了1個人連任，讓北市府多花四十幾億，值得嗎？」

「把所有時間歸納後發現驚人巧合，通通都是在柯文哲卸任前的這兩年」，游淑慧直言，這是清理戰場，該給的給、該還的還，為柯以後累積政治資本，所有BOT案、市府土地都在卸任前送出去，可以這樣嗎？