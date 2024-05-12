國民黨立委徐巧芯被爆出2021年買下京華城附近一間中古屋，遭質疑是為了準備都更。國民黨台北市議員游淑慧表示，她去過徐巧芯的房子，如果徐巧芯是為了都更賺錢，就不會把房子裡弄得那麼溫馨、溫暖。

游淑慧11日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，她去過徐巧芯的房子，當初徐巧芯看了很多房子，最後她買了這個房子。她好奇問，「怎會買50幾年的房子？」因她們這個年紀會希望有管理員、有電梯大廈、而且她們工作的關係，還是希望安全一點點比較好。

游淑慧接著表示，徐巧芯就講，因為大廈太貴了，很多大廈每坪都破百萬，她買不起，然後電梯大廈公設又太高，她覺得還年輕，爬得起樓梯。然後徐巧芯看了老舊公寓，覺得坪數很實在，就把省下來的錢，拿去做裡面的裝潢。

游淑慧不滿說，民進黨連徐巧芯買50幾年的房子，都要說貪圖都更的錢。如果徐巧芯是為了都更賺錢，就不會把房子裡面弄得那麼溫馨、溫暖；當時徐巧芯就說，第一個是預算的考量，用1000多萬買50幾年的房子；第二個則是要照顧媽媽，因為她媽媽一個人住，她是嫁出去的女兒，還好公婆在南部，所以她可以住得離媽媽比較近，走路就可以到，就可以常常去看媽媽。