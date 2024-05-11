國民黨立委徐巧芯日前公布台捷援烏計畫，遭到外交部提告洩密罪，北檢已分他字案，被列為被告。前立委沈富雄預測認為，徐巧芯這個罪不會成立，外交部恐怕後來還是撤案了。

針對外交部提告徐巧芯沈富雄今(11日)在《下班瀚你聊》網路直播節目中表示，照法律條文表面來看，也許是洩密。但他認為，徐巧芯這個罪不會成立。因為第一點︰行政部門、堂堂外交部去告一個在野黨立委，這個全世界很少見，內閣制跟總統制都很少見。更何況徐巧芯洩的密，真的那麼嚴重的密嗎？

沈富雄接著指出，因為這些案子發生時，吳釗燮首先講是造謠，就是沒有這回事，沒有這回事就沒有洩密。但後來又說洩密了，就是有這件事。那到底是有這件事、還是沒有這件事？他預測，外交部恐怕後來還是撤了，新部長林佳龍上來了。

沈富雄認為，之所以對立，有很多其他的附隨原因，也就是綠的人很討厭徐巧芯，所以趁機打壓。不過，這件事發生時，吳釗燮應該親自到徐巧芯的辦公室跟她溝通，把它大事化小、小事化無。他現在這種作法感覺不像外交部長。