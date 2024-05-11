國民黨立委徐巧芯公布台捷援烏相關機密公文，遭外交部告發洩密罪，台北地檢署已簽分他字案調查，將徐巧芯列為被告。媒體人黃暐瀚研判，府院黨同時出手，徐巧芯最後一定被起訴。可能是3年以下的刑法132條第一項的公務員交付或洩漏機密文書。

針對外交部告徐巧芯洩密罪，黃暐瀚10日在《關鍵時刻》節目中表示，府院黨可說同時出手，因為外交部長吳釗燮稱，總統蔡英文、行政院長陳建仁都支持他，現在連民進黨都出來說徐巧芯已經「初四了」，一定要把她告到底，並認為她毫無悔意，所以一定要起訴她。

黃暐瀚認為，在這樣的壓力下，賴清德即將接任總統了，府院黨都出手了，徐巧芯最後一定起訴。起訴之後，法官覺得沒有什麼特別的，可能不一定判很重，這不是7年以下的國家機密保護法的罪，而是3年以下的刑法132條第一項的公務員交付或洩漏機密文書。

黃暐瀚接著點出，這不是很重的罪，可是徐巧芯確實有那個犯行，然後又一直講，她拿出「那個東西」就叫犯行。而民進黨臉書PO出「初四了！巧芯！」這張圖，似乎在暗示法官，要注意徐巧芯有犯意，而且她還一直講，這就表示她毫無悔意，所以在犯行、犯意都落實的狀況下，根據這一條，不起訴她，看起來是絕不可能。