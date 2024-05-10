外交部對國民黨立委徐巧芯提告洩密罪，徐巧芯秀出捷克外交部國際期刊表示，早在3月份就已經揭露相關資料，這份資料不應該是密件。媒體人吳子嘉表示，洩密罪是到高檢，到北檢就不是機密，那徐巧芯就沒事了。他已經建議徐巧芯明天去告吳釗燮。

吳子嘉9日在《關鍵時刻》節目中認為，他已經建議徐巧芯，明天去告吳釗燮。對方當然是誣告，洩密罪是到高檢，到北檢就不是機密。他甚至質疑台捷關係在3月已經崩盤，徐巧芯到底洩什麼密？

主持人劉寶傑問到，外交部把一個密件交給你，到底可不可以公開？立法院、立委可以決定嗎？你在國防外交委員會，什麼都可以公開嗎？吳子嘉回應表示，這要分兩種︰一個叫做機密等級，就是極機密、機密，就是由主管機關判定；另一個是外交部提供給立法委員的參考資料，那就叫密件。

吳子嘉接著點出，如果是密件，就不會到地檢，檢察官的判斷，已經告訴我們那個不是機密了，那就沒事了，徐巧芯怎麼會有事呢。