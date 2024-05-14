外交部繼提告國民黨立委徐巧芯洩密後，外交部長吳釗燮日前在社群平台發文，透露自己獲得「魔法部吵架王」封號，還撂話「林北一定吵到底」，引發爭議。國民黨前立委鄭麗文表示，吳釗燮放棄讀書人的風度講這些粗鄙語言，是講給綠營自嗨的，反正吳也知道藍營把他當狗ｘ，賴清德也是不得不把吳收在國安會，不讓吳有機會表現戰狼、粗鄙姿態給深綠選民看，但也不知道能做多久。

鄭麗文昨（13）日在政論節目《庶民大頭家》表示，「林北」不一定是髒話，但一定是在吵架時，非常粗鄙的用語，作為外交部長、未來的國安會秘書長，這不僅自貶身價還是傷害國家形象，但對吳釗燮本來也沒有任何期待了。

鄭麗文也嘆說，外交部長是國家門面，且吳釗燮是博士、有高學歷，並非甚麼不識字的鄙夫，但卻拋棄作為讀書人應有的風度、修養，用粗鄙語言跟徐巧芯開戰，就是因為這些爭議在綠營的媒體、支持者裡面聽起來很爽，吳釗燮講這些話是對著民進黨支持者講的、自嗨的。台灣是有高知識水準的地方，為甚麼綠營選民喜歡聽官員做出低俗、粗鄙、違背修養的事情呢？這才是最嚴重的問題。

鄭麗文直言，吳釗燮會這樣講話，是因為知道綠營選民聽了會很爽、給他點贊，用這種戰狼姿態、粗鄙語言博取群眾支持，讓上面不敢換掉他，反正吳也不在乎中間選民，甚至自己都知道藍營把他當狗ｘ。

對於準總統賴清德請吳釗燮轉任國安會秘書長，鄭麗文認為，雖然這職位很重要，但賴也是不得不把這個妖收起來、收在國安會秘書長的位置，但也很懷疑吳到底能做多久；未來吳釗燮就沒有舞台跟機會，對深綠選民展現自己修理徐巧芯的能力。她也嘆說，資深外交官只能用修理國民黨新科立委，展現自己很跩的樣子，就知道他有多悲哀、多失敗，把所有國人的臉都丟光了。