為整合地區觀光產業，促進金門觀光蓬勃發展，交通部觀光署今(17)日下午假金門縣立體育場3樓會議室召開「2024年金門觀光圈成立籌備會議」，邀集金門觀光產、官、學界共同討論觀光圈推行方向，將以「跨域共享」、「品牌形塑」、「數位轉型」、「創新遊程」及「精準行銷」等5大面向，串連金門觀光圈產業，拓展兩岸及國際觀光。

「金門觀光圈」籌備會議由交通部觀光署旅遊推廣組組長黃怡平主持，與會成員包括金門縣政府觀光處長許績鑫、金門酒廠行政副總經理趙志中、交通部航港局中部航務中心金門辦公室專門委員顧克亞、金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信、金門縣旅館商業同業公會理事長白國良、金門縣領團解說員協會理事長陳和海、金門縣露營觀光發展協會理事長翁世百、金門縣民宿旅遊發展協會理事長許燕輝、內政部國家公園署金門國家公園管理處、金門大學、金門航空站及在地觀光公協會代表逾50人共同參與。

縣府指出，觀光署長周永暉上任後承諾協助金門成立全國第18個觀光圈，今年度中央挹注800萬經費，評選優質廠商，將陪伴金門觀光產業，亦將透過店家交流、產業風格形塑、將資源整合、擴大行銷及建立品牌，預計整合金門「食、宿、遊、購、行」各大構面的能量，帶動觀光整體發展、提升服務品質，受惠地方觀光產業；產業代表更期待5月27日金門觀光圈成立大會，期共同為地方觀光盡力，一同帶動活絡金門觀光產業經濟效益。

觀光署表示，金門觀光環境歷經不同階段的影響與轉變，從著重遊客量、陸客旅遊、團客旅遊，轉變成分眾旅遊及主題精緻的深度旅遊，觀光相關產官學界皆齊心努力發展。

觀光署強調，本次推動金門觀光圈，將以「跨域共享」、「品牌形塑」、「數位轉型」、「創新遊程」及「精準行銷」等5大面向，發展金門觀光圈計畫，串連金門觀光圈產業，共同推動觀光圈願景，以站穩國旅市場，拓展兩岸及國際旅客為目標。

觀光署也期望，藉由本次籌備會議邀請金門各界發揮各自專業知識，共同努力完善觀光圈運作，透過金門地區產官學夥伴攜手合作、凝聚共識，支持並推動金門觀光產業發展，歡迎金門觀光相關業者踴躍參與，一齊為金門觀光發展掀開嶄新的一頁。