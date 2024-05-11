準總統賴清德即將於520上任，接下來的2028總統大選，近來也引發討論。前立委沈富雄認為，若未來是由台中市長盧秀燕出線，若她能在國民黨內走出兩岸政策困境，就有機會當選。

沈富雄今(11日)在《下班瀚你聊》網路直播節目中表示，國民黨內有一種非正式的共識，就是輪到盧秀燕。而盧秀燕接地氣的程度不輸媒體人趙少康，所以她是可以選的。

主持人黃暐瀚問到，2028賴清德仍會連任？沈富雄回應表示，盧秀燕應該聽他的話，拿一大筆錢出來學民眾黨主席柯文哲，海選天下英明之士，看誰能夠對兩岸政策提出有創意的見解，而且要比民進黨更好，讓大家不會說是拿香跟拜，甚至一聽就說「讚」。

沈富雄覺得，像智庫是海選來的，盧秀燕的智庫可以叫「燕巢」，燕巢在高雄，「燕」是她的名字，「巢」就好比北京有一個鳥巢。而且盧秀燕的人馬可以出一個好主意，搞不好「燕巢」就能一炮而紅。他甚至認為，盧秀燕只有在國民黨內能夠走出兩岸政策困境，她就有機會當選。