準經濟部長郭智輝日前稱「核能是乾淨的能源」，上任後面對核電爭議會尊重多數人意見。對此，台中市長盧秀燕17日受訪表示，相較能源來源，民眾更關心用電是否足夠與穩定，尤其台灣電力公司是國營事業機構，國家要百分百負責，民眾希望新政府能提供足夠、穩定的電力。

郭智輝15日到立院拜會經濟委員會立委，雙方溝通能源政策議題。國民黨立委楊瓊瓔隨後轉述，拜訪過程詢問賴政府是否還堅持非核家園？核能是否屬於綠電？等問題，郭智輝表示，接到總統指示服務國民、國民意見是施政最重要支持，會以符合民主做法，尊重多數人同意，並提到核能是乾淨能源。

盧秀燕17日到烏日區出席台中市社區照顧關懷據點500點達標活動，結束後受訪表示，相較能源來源，民眾更關注電力夠不夠？穩不穩定？尤其台灣電力公司是國營事業機構，政府沒有開放民間經營，國家要百分百負責，政府要保證民生、工業、農業等用電足夠、穩定，如果常常跳電，家裡電器也容易壞，民眾更關心希望新政府提供足夠穩定的電力。