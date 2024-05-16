韓國瑜自上任立法院長後，聲量居高不下，而前總統陳水扁12日主持廣播節目「有夢上水」時表示，韓國瑜將是2026年地方選舉的「最大變數」，可能會帶動「韓流」再起。對此，前立委郭正亮15日就表示，「那個還早，那不能講，因為明年國民黨要改選黨主席，那個就會是變數」，引發討論。

郭正亮15日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「那個還早，那不能講，因為明年國民黨要改選黨主席，那個就會是變數」，郭正亮指出，「那個時候新當選的黨主席，一定會領一波風騷，那時候看會比較準，到底是韓國瑜的風騷高還是別人，到時候也2025了，新當選的黨主席一定要全國走透透，比立法院長還方便，立法院長要守黨派的界線，黨主席是完全不用，所以現在看太早了」。

郭正亮也說，「新的國民黨黨主席我認為不會是朱立倫，既然有心這時候要來選黨主席，肯定就是有企圖心」。最後郭正亮直言，「我現在聽到的訊息都不是，未來韓國瑜一定會對重大問題開始發表看法，搞不好也會做一些政治的動作」。