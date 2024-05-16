行政院今（16）日提內閣總辭案，行政院長陳建仁在行政院會通過，陳內閣畢業。台中市長盧秀燕也特地北上，參加陳內閣最後一次行政院會，並細數陳建仁協助台中推動的建設，親自向閣員們致謝，還邀請卸任官員到台中吃美食。

盧秀燕表示，今天是專程上來參加陳內閣最後一次行政院會，在行政院會有特別向陳院長、鄭副院長及所有部會首長表達致謝，在過去陳院長一年半任期中，也適當解決台中建設問題，包括軌道建設、台中會展中心二期等，因此特別上來向內閣成員表示感謝。

台中市長盧秀燕（左）特地參加行政院長陳建仁內閣最後一次院會，與將卸任的退輔會主委馮世寬（右）合影留念。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕說，她邀請行政院長陳建仁、副院長鄭文燦及部會首長，到台中來走走，「未來大家還是朋友」，來台中吃美食，感受濃厚人情味，她會略盡地主之誼，也祝福陳建仁及所有閣員身體健康、萬事如意。

盧秀燕今出席行政院會，在場外被拍到與將卸任的退輔會主委馮世寬輕鬆閒聊，在場內等待會議開始時，鄭文燦也特別到盧的座位旁討論事情，兩人也都露出笑容，氣氛相當和諧。