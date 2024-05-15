民眾黨主席柯文哲因在台北市長任內，處理北士科、京華城、北市萬大魚果市場「3大案」，陸續遭民眾、台北市議員告發圖利罪，爭議不斷。國民黨台北市議員游淑慧質疑，柯2014曾發2聲明感動人心，結果說一套做一套，廉政登錄只有1個老實基層公務員做，所有高階官員都沒登錄。

柯文哲13日稱要正面迎戰三大案，不過民進黨台北市議員簡舒培14日直批，12分鐘的影片，柯花了10分鐘在罵人，完全沒回答到3個核心議題：為何T17T18能免去投資計畫書；為何只聽新光人壽建議就改變招租策略；為何14家潛在廠商的訪談，市長室會議及促參委員會議都沒有錄音錄影。

「可憐遵守公約的公務員，可憐相信柯文哲八年的人！」游淑慧今(15日)在臉書發文提到，2014年10月28日，柯文哲發了一個正氣凜然的臉書，其中有兩點感動了許多基層公務員和柯粉。一，要求所有高階政務首長行程一律登錄列管備查。二，落實《遊說法》規範，定期公布利益團體遊說狀況，以保障市民與公務員的權益。把高階官員的行為規範做一個清楚要求。「但說一套、做一套……結果呢？」

游淑慧指出，柯文哲、副市長與財團互動的行程，沒有登錄，財團來請託遊說柯文哲和副市長的案件也沒有定期公布，甚至連廉政登錄都沒有。自己跟政風處索資，從104年開始，關於京華城、威京集團、或新光人壽相關請託關說的廉政登錄資料…結果呢？就一個老實的基層公務員，孤零零登錄了。真應該給她記功。但其他明明被拜會遊說的局長、副市長和市長等高階政務首長，全都不登錄，包括柯文哲自己。

游淑慧質疑，「我就問…柯文哲說的話，有多少是真的？」