民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪任職台北市立醫院和平婦幼院區擔任小兒科主任暨專任主治醫師。她今(7日)發文提到，自己正辦理醫院退休手續，9月底將從聯醫提早退休。她表示，會決定提早離開不是什麼人生規畫，就只是個人的醫療專業和行政能力，現在已不符合北市衛生局要求。

「我還沒屆齡，從前人家問我什麼時候退休，我都說還早哩！」陳佩琪今(7日)在臉書發文表示，如今會決定提早離開，不是什麼人生規劃，就只是個人的醫療專業和行政能力，現在已不符合北市衛生局的要求。「我要強調，我的專業領域還是很competent（能幹）的，很符合聯醫的要求」，衛生局要求的能力不足只好先行走人，目前手續都核准且進行中，就等預訂的退休日子來臨。

陳佩琪提到，有人建議她，若要符合衛生局的業績要求，就要在院外門診部開單，然後再叫病人持單子回院區抽血、做超音波和X光，大家一定覺得很奇怪，為何在院外幫病人開單，然後要病人拿單子跑回院區檢查？移動到院區不就好了，後來才知道說要在院外門診部開單才算是業績，因為年終會被衛生局要求達到一定的業績指標，但以一個只有一名醫師的院外門診部陣容，哪能做到像綜合醫院一樣的業務？

「所以要施展『騙術』，拐誘病人來院外門診部開單，然後來拿單子回醫院檢查，我真的很想問：病人為什麼要讓我這樣耍？」陳佩琪強調，不久的將來，也不知是為了什麼原因，婦幼和和平兩院要分家，院外門診部的歸屬未明，前途未卜之下，人家願意前來支援的幸福不見得會一直有下去，想想實在不如歸去。

陳佩琪質疑，衛生局要在院外門診部要執行這些業務也不是不行，但理應行文各門診部的母院請務必派人支援，而不是找院外門診部主任去想辦法，人家院區主任都跟院外門診部的主任是平行地位，老是要拜託人家，一人門診部到底能撐多久？自己情況算好的，有院長和副座大力支援，記得有次遇到某位院外門診部的主任，她說院區要她們門診部自己想辦法抽血，自己做超音波，因為院區抽不出人手來支援，真為她擔心。

「我已經努力做到衛生局的期待了，現在做不下去只好自己滾蛋！」陳佩琪直言，但還有許多同仁尚在掙扎中，雖然自己決定離去，但還是要為同仁請命，官員很優秀才能當官這我知道，但也請要給基層工作人員一絲絲的尊重。