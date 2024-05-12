國民黨立委徐巧芯日前爆料，外交部透過第三方援助烏克蘭恐涉及圖利，因公布外交部密件公文，遭外交部提告涉犯洩密罪，引發輿論爭議。國民黨台北市議員游淑慧指出，《國家機密保護法》第5條規定提到，核定國家機密，不得為隱瞞違法或行政疏失，不得為限制或妨礙事業之公平競爭，不得為掩飾特定之自然人、法人、團體或機關（構）之不名譽行為。援烏案涉及交付海外資金採購台灣特定廠商醫材，可能三者全中。

游淑慧11日發文質疑，民進黨認為……我是政府，我愛把什麼訂密件，什麼就是密件……立法委員就是不能揭露。但真的是這樣嗎？

游淑慧指出，當公務員的應該都念過《國家機密保護法》第5條：1.國家機密之核定，應於必要之最小範圍內為之。2.核定國家機密，不得基於下列目的為之：一、為隱瞞違法或行政疏失。二、為限制或妨礙事業之公平競爭。三、為掩飾特定之自然人、法人、團體或機關（構）之不名譽行為。四、為拒絕或遲延提供應公開之政府資訊。

游淑慧強調，1000萬美金交到海外，進行醫材採購，如果指定採購台灣某特定醫材廠商……那可能就三者全中。她直言，「誰違法，真的還不知道！全身上下都秘密？」

網友表示「還是淑慧專業，直接點破盲腸，指出外交部根本有違法列密件的問題！」、「議員此言有理，如果政府可以隨意將某一個文件蓋上一個密字的話，那民代要如何監督政府呢？」、「蜜餞黨從論文開始啊！吃香喝辣的產業鏈，用蜜餞才能夠封口啊！」、「民進黨的“奧步機密”就是想黑箱作業丶掏空國庫丶出賣台灣，立委丶議員都有揭弊的責任，為國為民加油！」、「感覺貓膩很多，應追查到底，絕不容許假公濟私！」