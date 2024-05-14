準總統賴清德將於520就職，民眾黨規畫19日在民進黨中央黨部前封街集會，號召上千人參與，深陷北市府三大案爭議的黨主席柯文哲，9日還率立院黨團在監察院前舉行記者會。媒體人張禹宣酸，柯文哲原想透過「1000人的集會」向準總統賴清德示弱，但民眾黨團總召黃國昌是要當反綠急先鋒，「把時代力量復辟，重新把民眾黨變成國運昌隆黨」。

民眾黨規劃19日在民進黨中央黨部前封街集會，柯文哲9日也帶領立委在監察院大門前舉行記會，但被發現柯文哲剛講完「喊口號不能改變國家」，黨團總召黃國昌馬上搶話說「我們再喊一次口號：推動改革，民眾做主」；《關鍵時刻》節目主持人劉寶傑對此直言，這個也太尷尬了吧！

節目來賓、媒體人張禹宣也酸，這次台北市警察局預估只有1000人，柯文哲半句話都沒有說，只有黃國昌跳出來講話，因為柯知道1000人就是好數字，多個0少個0都會出事。

張禹宣認為，柯文哲若只有號召1000人，檢調可能不敢在519之前把柯叫去問話，因為司法系統對柯文哲出手，可能會讓集會人數多一個零、變成兩三萬人。

但張禹宣指出，現在是黃國昌希望人越多越好，還說街頭運動才是政黨真正該做的事情，這都在亂講，時代力量才是抗爭起家，民眾黨是網路起家，且柯文哲過去都說動員是遊覽車、勞民傷財，從沒講過要動員參加實體活動。張禹宣預言「黃國昌想重新把民眾黨變成國運昌隆黨」，要藉機登上打綠急先鋒的領頭軍，兩人同床異夢，想的根本不一樣。