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【517表決戰】黃國昌咆哮「可以插隊嗎」 綠委郭國文「打臉」吼：不要噴口水 @ChinaTimes

國會改革今拚三讀，藍、綠、白眾委員爆發肢體衝突，議場內外皆為戰場，鎖喉、掌摑樣樣來，多名立委掛彩。稍早民眾黨立委黃國昌受訪時痛批，民進黨立委不守規矩，比小學生規矩還差，他並透露，已經送出程序動議，請求今天開會延長，至前三案、也就是國會改革法案處理好為止。

黃國昌稍早表示，今天和國民黨共同擬了再修正動議，也很順利的把案子給送進去，今天的目標就是要完成，過去這八年民進黨承諾、卻跳票的法案，因此民眾黨黨團今早也送出程序動議，請求延長今天院會的開會時間，至前三案 、也就是國會改革法案，處理完成為止。

黃國昌也說明，他今天和藍委彼此相互支援，主要工作除了守門，也是要保護國民黨立委萬美玲，讓她能第一個進去送案，確保藍白所提的議程最優先處理。他相信，在野黨對於推動國會改革法案，大家具有共識，一起努力，這也是台灣社會所期待看到的 。

而針對今早議場衝突，柯文哲受訪時說，台灣民主化已超過三十年，在立法院不應當還出現這種衝撞、霸佔主席台的方式，這都不是一個民主國家該有的狀況。

黃國昌則表示，今天一早非常離譜，也超越文明底線，民眾黨、國民黨等在野黨立委，在議場外面待了48小時，結果民進黨一群人完全不守規矩，想要插隊，比小學生規矩還差，看到這樣的現象，真的讓人匪夷所思，這是我們現在的執政黨嗎？

黃國昌說，民進黨想要早點提案，就請提早排隊，而不是透過這麼粗暴的方式，真的覺得民進黨快沒底線，現在要做的是跳票8年的國會改革，結果民進黨竟然用插隊這麼粗暴的方式來阻擋，讓人難以苟同。為此，他也想請教賴清德，「這就是你率領的民進黨嗎？」

黃國昌也說，民進黨黨團粗暴插隊，絕對是黨團整個下作戰指令，所做的群體行為，因此他在確保送案完成，並把主席台顧好後，出來就遇到民進黨團總召柯建銘，他當場表示抗議。

黃國昌表示，沒想到民進黨立委郭國文突然插進來，往他臉上打下去，這種暴力的行為，他沒有辦法接受，所以他當場跟郭國文抗議「你為什麼可以這樣打我？」這就是民進黨立委在國會裡面應該有的表現嗎？請賴清德出來表態說清楚、講明白。