國民黨立委徐巧芯日前爆料援烏計畫1千萬美金是透過「捷克衛生科技院」（CHTI）執行計畫，質疑政府圖利特定廠商，外交部昨（7）日告發徐巧芯涉犯洩密罪。對此，媒體人張禹宣指出，此案北檢是否會起訴徐巧芯是看賴清德的態度，再到後續是否判刑，雖有可能僅判半年、能易科罰金，但以徐巧芯的個性，敢判她刑就一定進去蹲，賴跟新政府有種試試看，保證4年雞犬不寧。

對此，媒體人黃暐瀚昨在政論節目《57爆新聞》表示，外交部此次應該抓到《刑法》第132條第一項，「公務員洩漏或交付關於中華民國國防以外應秘密之文書、圖畫、消息或物品者，處三年以下有期徒刑」。該份公文的受文者很可能就是徐巧芯本人，本身具有保密義務，雖然有用便利貼蓋住部分內容，但仍被外交部抓到，立委監督外交部天經地義，或許徐巧芯這次真的抓到背後亂七八糟的事情，也不一定。

同台的媒體人張禹宣則直言，外交部告發刑事告發狀去按鈴就要讓媒體拍，目的是作秀，而徐巧芯是否會有罪，他分析相關法條，「立法委員不隸屬於公務員」，公務員是法律專有名詞、有明確定義，立委是民意代表，不算在裡面，因此徐巧芯比較可能是用《刑法》第132條第三項，非公務員因職務或業務知悉或持有第一項之文書、圖畫、消息或物品，而洩漏或交付之者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

張禹宣續指，後面還要過三關，第一個是北檢是不是會起訴徐巧芯？這要看準總統賴清德的態度，再來北檢起訴後會不會判刑。而一年以下有期徒刑可能只判半年，那就能易科罰金，「但以徐巧芯的個性，你敢判她刑，她絕對進去裡面蹲，就問賴清德跟未來520的政府，能不能承受因為這種事情，把在野黨立委、甚至國民黨戰將型的立委抓去裡面關，有種試試看，保證你4年雞犬不寧」。