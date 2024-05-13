國民黨立委徐巧芯的住家日前頻頻遭人偷拍騷擾，她11日透露，因被「無良公關（現改名為台北松信資深綠吱）」多次騷擾，因而前往松山分局以《跟騷法》提告。對此，檢察官出身的同黨立委吳宗憲認為，由於性質問題，要以《跟騷法》處理此事有一定難度，最後，可能還是會回歸《社會秩序維護法》。

吳宗憲昨（12）日在政論節目《新聞大白話》表示，《跟騷法》當初是由婦權團體所提出，所以該法第3條有提到，此法限於性與性別有關事項，因此，若要用《跟騷法》來處理這次徐巧芯住家遭人偷拍一事，在法律上可能還是會有一定難度。

吳宗憲直言，騷擾者的作法「很下三濫」、在鑽法律漏洞，他一定有請教過專業人士，並以未公布地址的方式規避《個資法》，而是公布徐巧芯住家、街道的外觀，讓人可以藉此搜出地址，等同於公布地址。而這種行為是否能以《個資法》處理？吳宗憲坦言，雖然這是法庭上的攻防，但同樣有難度。

至於徐巧芯住家被偷拍會怎麼處理，吳宗憲研判，最後可能還是會回歸《社維法》，但此法的罰則大多只是罰錢，大家根本不在乎、不當一回事。