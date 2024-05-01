總統府發言人林聿禪今天也表示，關於NCC的相關提名作業，蔡總統皆有與賴副總統充分溝通，並依照程序提出合適人選，送交立法院。而有關總統與柯主席會面時的實際情形，黃國昌並未參與當天的會面，其所發表的言論也並非事實。

而知情人士表示，總統跟柯文哲主席會面時，有很簡短提到，雖然她即將卸任，未來包括NCC等人事同意權，希望在野黨能夠理性監督審查，但沒有涉及任何人選，更沒有談什麼政黨比例。黃國昌並未與會就不用大放厥詞，黃的說法無疑是指控蔡跟柯「私下喬」，蔡跟柯沒有私下喬人事，也不可能私下喬人事。