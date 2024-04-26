民眾黨主席柯文哲遭質疑於台北市長任內，將北投士林科技園區T17、T18地上權給吳欣盈家族新光人壽，且拍板免提投資計畫。對此爭議，台北市前副市長黃珊珊質疑，蔣市府為何要降內湖區潭美段設定地上權案權利金。台北市長蔣萬安表示，其實當事人都不用太過緊張，也不用提前焦慮，急著把另外一個標案拉進來。媒體人張禹宣表示，看完黃珊珊3篇臉書所提，就4個字叫做「漏洞百出」。

張禹宣25日在《關鍵時刻》節目中表示，黃珊珊臉書發了這麼多篇，是發給小草看的。她要跟檢察官解釋，跟小草解釋有什麼用。因為黃珊珊這3篇臉書所提，就4個字叫做「漏洞百出」。

針對外界把得標北士科T16的的金仁寶公司與得標T17、T18的新光人壽對比。張禹宣指出，黃珊珊第一篇臉書跟大家講金仁寶這件事情，結果她通篇文章解釋金仁寶有多合理、解釋金仁寶有投資計畫書，為了要符合智慧醫療產業。最後講到T17、T18的時候，她連新光人壽都不敢提，然後寫T17、T18也是一樣。可說自打臉，相對應驗證，金仁寶要有投資計畫書、要三階段審查，結果新光人壽不用；而且金仁寶的地上權租金，跟新光人壽完全不一樣。

張禹宣更點出，黃珊珊還發了第二篇文章，稱金仁寶會比較貴，是因為它是三角窗，而且跟新光人壽一樣，三角窗是指轉角店面，而且單指一樓，難道地上權只標1樓？並不是，是標整個街廓，標一整棟，而一個街廓總共有4個三角窗，所以不要亂扯，這是內行人講外行話。

張禹宣表示，黃珊珊25日又發了第三篇臉書，這篇文最好笑，她把郝龍斌2012年的拿去跟2019年的相比，請問2012年吃一碗滷肉飯多少錢，2019年吃一碗滷肉飯又是多少錢，有人這樣比的嗎？哪有人差了7年還在比？