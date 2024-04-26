針對北投士林科技園區地上權案爭議，前後任北市府再度交鋒。台北市副市長李四川23日表示，有沒有弊端還要調查，但與T16比較，T17、T18以最低價得標，原則就會受到質疑。國民黨台北市議員游淑慧質疑，2021年她就質詢過士北科地上權賤租案，為什麼時任柯文哲要把原本的保底規定拿掉，訂出一個超低價的底價？民眾黨立委黃珊珊今批，標不出去有什麼用？標不出去就要檢討為什麼標不出去。

針對北士科T17、T18地上權，黃珊珊表示，這是個地上權競標的案子，就像去拍賣場拍賣，一定要有底價才知道你要出多少價、價高者得，這是跟一般在果菜市場拍賣蔬果都是一樣的，也就是若知道沒有人來競標，只要加一塊錢就好，不用加那麼多錢。

黃表示，重點是T16有投資計畫書，還有4家投標，表示大家都非常看好，T17、T18沒有人來投標，只有一家來投標，不能說他來投標就是圖利特定廠商，因為沒有禁止任何人來投標，誰都可以來投，事情講清楚就好，不需要故意去扭曲事實。

黃珊珊說，這案子投標跟得標的時空環境是疫情期間，其實對廠商來說都是個很困難的選擇，金仁寶公司高出80％也是他對這個地方的看好。

她強調，重點是估價報告是一樣的，對外公告也是一樣的，沒有禁止任何人來投標，所以很簡單，若在果菜市場，這個水果蘋果50元起標，那你出51元就得標，你為什麼要出60元，重點是你不知道有沒有人跟你競標。

黃珊珊表示，北市府也不能禁止人家說「你不准來投標，只准他來投標」，地上權標售沒辦法圖利特定廠商，這是非常明確的事情。

由於原本要做醫療園區，外界質疑有刻意要圖利？黃珊珊表示，此案本來就是原來要做醫療生技園區，然後全部綁在一起加入業別的限制，台北市政府產發局開了非常多次會，很多大醫院都來看過，他們都認為負擔不起或沒有興趣，加上那時候疫情，醫院紛紛打退堂鼓，後來才退而求其次說用地上權，不要限制業別的方式，才有廠商願意來。

黃強調，這是個漫長的過程，請大家搞清楚，為什麼有衛生局，因為衛生局開了非常多次說明會，她還記得碰到非常多大醫院院長，大家都來聽說明會後，也想要跟科技業者討論，當時有限制業別，很多醫院有被徵詢，這可以去查，都是公開資訊，沒有什麼圖利特定廠商的問題。

游淑慧質疑，地上權標租權利金底價設定，過去有保底規範，為什麼柯文哲2018年指示刪除？黃珊珊指出，過程就是我們估價很高，標不出去有什麼用？標不出去就要檢討為什麼標不出去，本來3個綁在一起，後來為什麼3個要分開，是一樣道理。

黃說，標不出去還是繼續綁在一起標不出去嗎？那政府在做什麼呢？估價公司在做什麼？這案子標出去當時也經過相關程序，這不是一個人可以決定，這更不可能是由市長來做決定。

台北市長蔣萬安說當事人不要太緊張、不要提前焦慮。黃珊珊解釋，台北市潭美段的部分也是一樣很清楚，就是因為一直沒有辦法標出去，也是一樣限制業別，以前叫影視音基地，要標給比如說攝影棚，但又加了一些公益要求，所以很多電視公司都認為不太適用，標了快8、9年都沒標出去，後來才改成地上權，也因為估價關係，大家認為區位或需求，沒標出去也很正常。

黃珊珊直言，蔣萬安不用再張飛打岳飛，這是同樣的事情，標不出去就是要檢討權利金、相關需求是不是廠商需要的：廠商不需要就不會有人來標，不用把沒有人來標的東西當作這就是圖利特定人。

黃珊珊說，這件事情相信李四川一定比他更清楚，他在公務機關這麼久，蔣萬安不熟悉她可以理解，但不要故意去為了要做政治操作，扭曲所有事實。