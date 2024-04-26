北投士林科技產業園區T17、18案在柯市府時期，由新光人壽得標，但因無需投資企劃書，且T16要價81億多元，T17、18總計卻僅44億元，飽受議員質疑。台北市議員游淑慧表示，三塊地的租金價格理應差不多，但新光人壽以每坪租金37萬3000元得標T17、T18，而金仁寶標到T16，每坪租金價格竟是60萬6000元；且中央有標租底價「不得低於市價三成」的保底規定，理論上每坪最低應50萬元，但柯文哲在107年將保底規定拿掉，108年啟動北士科招標，訂出每坪僅市價17%的底價，最終讓新壽以每坪37萬多元得標。

台北市議員游淑慧昨（25）日在政論節目《新聞面對面》表示，她從2021年就在質詢北士科案，現在仍在提醒蔣萬安有問題要去查。當時北士科因為很多人反應太大吃不下去，市府才拆分成T16、T17、T18相鄰的三塊地，所以公告現值、公告地價和區塊條件應該都一模一樣，且三塊地的招標時間只差1個月，租金價格也不該差太多。

但游淑慧指出，「由新光人壽標到的T17、T16，總計11767坪，每坪租金價格權利金是37萬3000元；一個月之後金仁寶標到T16，租金價格變成60萬6000元，漲幅61%」。要不是金仁寶是善心企業家，就是北市府是凱子把地賤租給新壽，所以民眾黨立委黃珊珊也只敢說T16的價錢有多好，不敢提新壽T17、T18的價錢。

游淑慧續指，108至110年北投區的公告地價年年上漲，北士科的權利金卻越來越低，108年三塊地一起招標，權利金底價是86億8888萬，110年三塊地分開招標，理應賣得更好，但權利金底價總和卻降到81億8092萬。且按照中央規定，土地在做地上權標租的底價有保底的規定，「不得低於市價的三成」，當時的周圍土地交易價格約每坪180萬，所以權利金底價不應該低於50萬元，但當時卻定出一坪約33萬 （僅市價17%），讓新光人壽用每坪37萬的價格就標到。

游淑慧向時任北市府地政局長（張治祥，柯文哲推薦給高虹安當竹市府秘書長）詢問後得知，是柯文哲把保底規定拿掉。而過去郝龍斌市府時期的台北市與中央、其他縣市都有保底三成的最底限規定，但柯文哲在107年把保底規定拿掉，108到110年進行北士科招標作業。