北投士林科技園區地上權案爭議，前後任北市府再度交鋒，藍營質疑圖利財團。民眾黨立委黃珊珊今指出，奇怪？「底價」與「決標價」不是很簡單的經濟行為嗎？為何連經濟也要泛政治化。

黃珊珊在臉書指出，「底價」就是廠商可接受的「競爭價格」，T16／T17／T18第一次估價權利金底價86億8888萬元，如果是廠商可接受的競爭價格，為何沒有廠商來投標？

黃珊珊指說，「決標價」就是廠商的「願付價格」，第三次估價權利金底價81億8092萬元，很清楚就是廠商可接受的「競爭價格」，所以有廠商願意出價投標；然而底價終歸只是底價，想要得標就必須從底價「往上加碼」，因為各家廠商都不清楚競爭對手有哪些，因此願意加碼多少是能否得標的唯一關鍵。

黃說，如果得標廠商能「事先知道」沒有競爭對手，那為何要往上加碼？直接底價＋1元就可得標；很顯然就是「無法預知」競爭對手有哪些，所以只能加碼至廠商的「願付價格」。

黃認為，願付價格與底價間有差額，才會又所謂的「溢價」，溢價率越高當然對政府越有利，但是，也要廠商認為有投資效益才可能出高價溢價得標。

她表示，如果不清楚經濟行為，可以去第一果菜市場拍賣場看一看蔬果拍賣，什麼叫做「競標」？農民運來台北的水果有拍賣底價，拍賣時出高價者得，如果只有一個人出價，只要比底價高者就得標，難道也要質疑為何沒有二個人投標？

黃珊珊認為，出價的時候根本不知道有沒有第二組競爭者，投標者才會出自己願意出高於底價的『願付價格』，地上權是公開招標，不能禁止任何人投標，請問要如何圖利特定廠商？

黃珊珊強調，請不要將經濟行為泛政治化，底價終歸只是底價，更重要的是T16／T17／T18最後的「決標價」讓市庫入帳126億。