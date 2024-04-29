桃園市立圖書館與您共度美食冒險之旅，《虎菇鍋》繪本遊戲書巡迴展將於5月1日至6月30日期間在平鎮分館展出。此次活動將以《虎菇鍋》繪本遊戲書為主軸，帶領大家進入一場奇幻的美食冒險之旅，展現出作家信子的繪本創作魅力，並提供豐富的互動體驗，讓閱讀不再枯燥，充滿樂趣與驚喜。

桃園市立圖書館表示，信子是一位鬼才繪本作家，以其獨特的創作風格著稱，擅長描述無厘頭、搞笑、奇怪的故事。他將經典故事《三隻小豬》和「虎姑婆」重新演繹，創作出《虎菇鍋》這本充滿幽默趣味的繪本，加上火鍋料理的元素，形成了一本充滿驚險與歡笑的美食冒險故事。作品不僅引人入勝，更寓教於樂，讓孩子們在閱讀中獲得知識和快樂。

桃園市立圖書館也說，在巡迴展期間，孩子們將能進入《虎菇鍋》的世界，探索忍豬三姐弟的美食之旅。同時，這次展覽特色也包括信子年度創作個展，《虎菇鍋》、《貓熊警察》等作品一同呈現，讓孩子們身臨其境地感受奇幻故事的魅力。此外，5月11日上午信子將親臨平鎮分館，與讀者分享《虎菇鍋》的創作故事及製作過程，並邀請大家一同參與火鍋燈籠手作活動。同日下午，跳跳糖故事劇場將帶來《虎菇鍋》繪本改編的戲劇演出，讓書中人物活靈活現地呈現在觀眾面前，為孩子們帶來一場視覺與想像的盛宴。

桃園市立圖書館館長施照輝表示，誠摯地邀請各位家長和孩子們共同參與本次活動。《虎菇鍋》繪本不僅是一本娛樂性十足的讀物，更蘊含著豐富的閱讀價值，隱喻生活安全意識和食農教育意義。讓我們一起走進這個充滿奇幻與歡樂的繪本世界，共同探索、共同學習，為閱讀注入更多的樂趣與意義。