此外，永光碳化矽基板研磨液也陸續獲得客戶採用，以中國大陸市場為主，且已有獲利，努力從4吋朝向到8吋發展，隨著碳化矽應用逐漸放量，期待成長潛力爆發。

永光五大產品應用營收占比為色料40％、特化25％、碳粉15％、電化17％、醫藥3％。電化事業聚焦於Mini LED、Micro LED等光阻材料，第一季受惠面板顯示產業、Mini LED、Micro LED等拉貨需求帶動，業績年增24％。

永光表示，過往第二季為傳統季節性旺季，但短期未見全面成長動能出現，僅局部市場、產品有見到成長機會；其中電化事業、特化需求也已見回溫，表現相對勝出。

永光電化產品布局已久，台灣顯示器產業仍看好該領域，產業前景短空長多。特化事業去年力進行產品組合改善，目前需求已漸回溫，但同業低價競爭更加劇，將擴大特色、高利潤產品的推廣力道，避開大宗品競爭，產品結構優化對獲利結構將有顯著幫助。

永光深耕車載顯示材料領域，特別是在觸控屏。Bm光阻產品強調可繞式應用，BM製程屬低溫材料，整體生產溫度不超過攝氏85度，廣泛使用在折疊手機的可捲式螢幕。

此外，永光色料事業需求回溫仍不明顯，將以優勢、環保產品搶攻中國大陸、土耳其等主要領頭廠商，力拼數量、品項成長空間。碳粉事業除彩粉生產專線建置完整之外，並積極轉型。