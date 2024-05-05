命理專家雨揚老師在臉書上分享5／5〜5／11的12生肖運勢，本周好運前3名分別是生肖牛、蛇、龍，其中第1名屬牛者職場步歩高升，愛情運佳美；第2名屬蛇者財運暢旺，投資未來可期；第3名屬龍者長官眼中的將才，有望升遷。

★風水輪流轉，下周會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

本周前三名：牛、蛇、龍

▌鼠

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業運穩健，能憑藉周到且專業的服務態度，贏得客戶的信任和讚譽，為自己帶來更多商業合作的機會。桃花朵朵開，單身者不妨展現活潑開朗的一面，有望成為聚會的焦點，吸引更多優質對象靠近；有伴者可邀伴侶一起去音樂會或藝術展，享受藝文生活帶來的美好，並讓兩人的關係迅速升溫。財運不錯，經營個人品牌的朋友，不妨嘗試在網路上發表你對熱門議題的看法，有望吸引到不少潛在客群的關注，甚至獲得更多異業合作的機會，幫你開闢更廣的財源。

▌牛

事業★★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★★

職場路步步高升，近期有望揮別過往的低迷，不僅重拾對自身能力的信心，還能將企圖心化為動力，為公司開拓更多元的商機。感情運佳美，單身者不妨嘗試與不同類型的朋友接觸，有機會在踏出舒適圈之後認識更多條件優質的對象；有伴者可帶伴侶一起參加感興趣的手作課程，感受完成作品時所帶來的滿滿成就感之餘，也能讓彼此重拾對生活的熱情。財運亨通，有望在親友的指點下找到趨勢看漲的投資標的，或者先前投資的項目大豐收，順利賺進一桶金。

▌虎

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★

事業鴻圖大展，能在職場前輩或合作對象的引薦下，結識更多有利於你的人脈資源，為日後的職涯成就增添無限可能性。愛情運普通，單身者不妨嘗試在約會中添加一些浪漫驚喜，有機會讓心儀對象對你印象深刻；有伴者與伴侶約會時可嘗試用心打扮一番，你所展現的自信與魅力將讓伴侶眼睛為之一亮，再次感受到兩人熱戀時的甜蜜悸動。財運欠佳，收到陌生簡訊或電話時，應先多方查證，以免慘遭詐騙卻求償無門。

▌兔

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

工作運不錯，開始新任務之前，不妨先制定一張計畫表，有助於精準掌握工作節奏，創造更好的績效。桃花運上揚，單身者有望在交友軟體上遇見符合理想的對象，並迅速墜入愛河；有伴者上街購物或逛百貨公司時，不妨主動幫伴侶添購衣裳或喜歡的零嘴，能讓對方感受到你對他的重視，嘴角也會不自覺地甜蜜上揚。財運低迷，容易因加入團購群組或推薦好物的網購社團，導致不必要的花費增多，小心不到月底荷包就先見底。

▌龍

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

職場運持續看漲，近期將出現不少讓你大展身手的機會，可以把握時機展現你的專業能力，有望迅速成為長官眼中的將才，升遷之路一帆風順。愛情甜蜜繽紛，單身者可多參加社交活動或派對，為自己創造遇見愛情的機會；有伴者不妨透過帶有愛心或展現甜蜜氛圍的貼圖，向伴侶表達你的愛意，能讓雙方的關係更加融洽與幸福。財運普通，在網路上看見令你心動的商品時，應暫且按捺住想買單的衝動，有機會在數天後遇到促銷或CP值更高的新品，讓你因此省下不少開銷。

▌蛇

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

工作運如日中天，不只能夠超前原定的計畫進度，還能在同事或部門遇到挑戰時提出獨到的見解與應對策略，將危機化為轉機，傑出的表現將令你廣獲各方好評。感情運美滿，單身者只要適時向心儀對象表達關心，就能讓兩顆心越來越靠近；有伴者在伴侶有困難時，總是無條件地協助對方，讓另一半感受到你滿滿的溫暖與體貼。財運暢旺，有投資理財或做生意的朋友，有機會因目光精準或掌握產業脈動而超前部署，在未來賺進豐盛的財富。

▌馬

事業★★★ 愛情★ 財運★★★

職場運不錯，當手邊的待辦事項過多時，可嘗試向前輩或主管反映，並請求協助，將會有人幫你分攤工作量，帶你走出孤立無援的困境。桃花能量低迷，單身者容易因工作較為繁忙，導致你難以抽空進行社交，遲遲無法找到新對象；有伴者做重大決定時，應與伴侶討論或事先知會一聲，才不會讓對方感到不被重視，進而對你心生不滿。財運平穩，可將部分資金投資在定期定額的儲蓄上，能讓你穩穩存下不少財富。

▌羊

事業★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★

職場上好評不斷，憑藉出色的口才與遊說能力，有望在會議中提出讓高層讚賞的方案，不僅能為公司帶來豐厚收益和業績，更有助於增進你在職場的聲望與影響力。桃花運上漲，單身者可嘗試嶄新的穿搭風格，能夠吸引到不同類型的對象，開啟一段甜蜜情緣；有伴者不妨在晚餐後送上一朵鮮花或小禮物，能讓伴侶感到又驚又喜，雙方的感情也會更上一層樓。財運穩健，如果手邊有閒錢，可在做足功課後進行投資，能讓你穩穩領股息，輕鬆過生活。

▌猴

事業★★ 愛情★★ 財運★★★

事業運走下坡，近期常接到不少臨危授命的業務，甚至還會遇到有人故意扯後腿，令你疲於應付工作，熱忱也漸漸下滑。感情運欠佳，單身者應適時放寬自己的擇偶標準，以免錯過不少潛在的發展對象；有伴者和伴侶發生誤會或爭執時，應及時講開，以免在雙方心中留下疙瘩。財運不錯，從事業務工作的人，最近可嘗試努力拜訪客戶，業績將會隨著你的積極度而有所提升。

▌雞

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

職場上好運當頭，最近可以多方展現你的企圖心，廣結更多人脈，將有助於交出更亮眼的成績。愛情運平穩，單身者有望因長輩介紹而認識一位心靈相契的好對象，彼此興趣相投，很快就發展成一對戀人；有伴者可依照伴侶喜歡的食物和口味，撥空為另一半準備愛心便當，會讓對方幸福感十足。財運看好，近期可嘗試參加股票申購或網路上的抽獎活動，有機會順利中獎，讓你感覺自己是超級幸運星。

▌狗

事業★★ 愛情★★ 財運★★★

工作運下滑，執行計畫時切莫只憑直覺行動，應訂出專業的SOP，以免後續衍伸出更多問題，令你難以收拾。感情運受阻，單身者容易因內心過於孤單，誤將他人的關心當作愛意的表現，最後換來滿心的失落；有伴者容易過度依賴另一半，建議多給對方一些個人空間，才不會讓伴侶感到壓力重重。財運尚可，可將部分資金用於行善或捐款，能使你的財富能量流動，未來能收穫更多財富好運。

▌豬

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運平穩，可在閒暇之餘充實更多專業技能，讓你保有職場競爭力，獲得更多資源與發展機會。愛情運穩健，單身者有機會在早晨慢跑或運動時認識交談甚歡的新朋友，從而開啟一段新戀情；有伴者可邀請伴侶一起去登山健行，讓兩人的身心都更加健康且愉悅。財運回溫，先前有借錢給其他人的朋友，有望在此時收回借出去的款項，讓你有更充裕的現金去應付近期的生活開支。

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