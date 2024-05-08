時序即將進入2024下半年，運勢可能出現重大變化，清水孟國際塔羅小孟老師在YouTube頻道提到，5生肖下半年運勢轉強，工作上遇到貴人相助，有機會大展鴻圖，實現一夜暴富的夢想，其中財運最旺的是生肖雞，事業上能夠讓人另眼相看。

▎第5名：生肖羊

暴富指數80分

下半年接案工作越來越多，財富能夠積沙成塔，備受好評獲佳績。

▎第4名：生肖馬

暴富指數88分

下半年有望清除小人，做人處事越來越圓滑，身邊出現許多貴人相助。

▎第3名：生肖猴

暴富指數95分

上半年工作上布局策畫，近期將看到成效，下半年財運倍增。

▎第2名：生肖豬

暴富指數100分

下半年有機會透過貴人、人脈，為事業帶來更多客源，業績大幅提升。

▎第1名：生肖雞

暴富指數120分

下半年能夠嶄露頭角，過去的才華、能力有機會展現出來，讓人刮目相看。

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