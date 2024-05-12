命理專家雨揚老師在臉書上分享5／12〜5／18的12生肖運勢，本周好運前3名分別是生肖猴、豬、羊，其中第1名屬猴者財運大吉，賺滿荷包；第2名屬豬者努力漸回收，工作更有動力；第3名屬羊者工作如日中天，桃花運穩定。

★符號代表運勢～

★風水輪流轉，下周會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

本周前三名：猴、豬、羊

▌鼠

事業★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★

事業蒸蒸日上，受惠於過往的人脈經營，近期有望談下一樁跨領域或跨縣市的合作案，不只能在日後為公司帶來豐厚的收益，甚至有機會大幅提升你在業界的名聲與影響力。愛情甜蜜繽紛，單身者可邀心儀對象一起去唱歌，透過誠摯的歌聲向對方傾訴愛意；有伴者不妨在社群平台上秀出自己與伴侶的甜蜜合照，向身邊的親友分享你們的喜悅與幸福。財運平平，手邊有零錢時，不妨將它們投入撲滿，長期下來，也能存下一筆財富。

▌牛

事業★★ 愛情★★ 財運★

職場運不穩，容易因趕時間或粗心大意，導致工作出包，甚至因此付出高昂代價，建議執行業務時應靜下心來，並且再三檢查，才不會忙中有錯，造成難以挽回的損失。感情運低落，單身者遇到新朋友時，容易因為社交恐懼而選擇逃避，錯失進一步認識彼此的機會；有伴者應適時向伴侶表達關心與愛意，以免兩人之間只剩爭執和計較，關係也變得越來越冷淡。財運不濟，如果時間允許，不妨嘗試以手作便當取代外食，能幫助你省下一點開銷。

▌虎

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業運平順，在執行專案的過程中，能夠因為虛心求教而獲得許多成長和學習的機會，有效提升自己的職場競爭力。愛情運下滑，單身者切莫因一時的感情失利而懷疑自己的價值或魅力，以免陷入自我否定的情緒當中；有伴者在伴侶犯錯時，能以鼓勵代替責備，你的耐心與包容能讓對方感受到自己被愛與接納，幸福感不言而喻。財運低迷，使用信用卡付款時要適時節制，以免因過度消費而造成沉重的經濟負擔。

▌兔

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

工作運不錯，完成手邊工作之餘，不妨主動分攤同事的業務，你的熱心能為你廣結善緣，並在關鍵時刻得到重要貴人的幫助。桃花能量匱乏，單身者切莫將生活重心放在曖昧對象身上，才不會讓你失去自我，甚至荒廢了自己的興趣愛好與工作；有伴者與伴侶吵架時切莫翻舊帳或口出惡言，應在彼此情緒穩定之後再進行溝通。財運稍弱，雖有賺錢的能力，但不善於理財，建議請教有投資經驗的親友，或者具備財經背景的專業人士，將有助於告別金錢焦慮。

▌龍

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

職場運順遂，閒暇時不妨多多指導後輩，不僅能讓你獲得更多成就感，還能讓團隊的工作效率大幅提升。愛情運欠佳，單身者的心情容易因為心儀對象的情緒而有所起伏，讓你越愛越焦慮，變得越來越不像自己；有伴者應嘗試理解與接受伴侶的不完美，唯有相互包容，彼此的關係才能更加和諧與美滿。財運平順，先前在工作上的優異表現，讓你有望被長官加薪，獲得更多的收入。

▌蛇

事業★★★ 愛情★★ 財運★★

職場運平平，如果在工作上遇到較強勢的同事或合作對象，不妨適時讓步，有助於彼此的溝通更加順暢。感情運受阻，單身者和新朋友頻率不對盤，不是對方的話題讓你感到無趣，就是聊沒幾句就接不下去，導致兩人難以建立更進一步的關係；有伴者切莫將工作上的壓力與不滿帶回家，以免伴侶無辜被你的情緒颱風尾掃到，讓兩人的關係惡化。財運欠佳，容易因股市動盪，導致資金被套牢，應將資金分散在不同標的上，有助於降低風險與損失。

▌馬

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

職場好運到，在前輩的幫助下，有機會解決工作上遇到的麻煩，或者先前與同事發生的誤會能夠逐漸解開，讓你行事更加順風順水，做起事來事半功倍。愛情運順遂，單身者不妨展現幽默風趣的一面，有助於吸引好桃花，並且成為眾人眼中的優質對象；有伴者每次約會時，可嘗試不一樣的穿搭風格，能讓伴侶眼睛為之一亮，為生活增添更多驚喜與新鮮感。財運不錯，近期可嘗試小額投資，或者高利率活存，能幫助你賺取不少被動收入。

▌羊

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★★

工作表現如日中天，受到競爭對手的刺激，反而激發你向上爬的動力，並與團隊密切合作，締造許多亮眼佳績。桃花運穩定，單身者不妨透過各種話題來了解新朋友，有助於找到價值觀契合的對象；有伴者業務卡關時，可多詢問伴侶的意見，將能獲得新的思路與方向，讓你更愛對方。財運上漲，有業績需求的朋友，不妨請前輩或親友多加幫忙，有機會因口碑行銷或相互介紹而得到更多訂單，讓你的業績提前達標，獎金也隨之入袋。

▌猴

事業★★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業鴻運降臨，公司推行新項目時，不妨主動承擔更多新任務，這個舞台將有機會讓你展現自己的才華與能力，對日後的運程有極大的助益。感情多采多姿，單身者不妨將生活中發生的瑣事分享給曖昧對象，讓對方參與你的生活，彼此的感情有望更進一步；有伴者可帶伴侶一起去郊外踏青，共同感受大自然的魅力，有助於身心回歸平衡與釋放情緒。財運大吉，可多報名金融財經類的講座，或者觀看知名財經頻道，有助於掌握市場的最新動向，順利賺飽荷包。

▌雞

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

事業運上揚，遇到衝突或有人惡意相向時，能夠運用智慧巧妙化解敵意，令同事們欽佩不已。桃花運尚可，單身者不妨積極參加公司或朋友聚會，能夠認識不少新朋友，有助於開展新戀情；有伴者可以和家人討論是否要領養毛孩，新成員的加入能為你們的生活帶來更多熱情與動力。財運走下坡，有斜槓經營電商或代購的人，可能因主業忙碌而無暇顧及副業，這導致你容易犯下低級錯誤，小心因此收到投訴，甚至引起消費糾紛。

▌狗

事業★★★ 愛情★★ 財運★★

工作運穩定，幫人過目合同時，能發現裡頭的不合理之處，並且及時改正，避免公司的權益受損，你的謹慎與細心也獲得眾人的熱烈讚賞與好評。愛情運走下坡，單身者應放緩自己的追求步調，以免讓對方有壓力，進而與你保持距離；有伴者和伴侶發生爭吵時，應放低姿態、以退為退，將有助於雙方重修舊好。財運不穩，出門在外時，應避免身懷鉅款，以免因遺失或遭竊而令你蒙受不少損失。

▌豬

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★★

事業步步高升，過往的努力與付出，將在近期慢慢有所回報，例如收到同事餽贈的伴手禮，或者主管允諾加薪，讓你工作更有動力。桃花運不錯，單身者可邀新朋友一起玩桌遊，在歡笑和互動中增進彼此的情誼，創造更多美好回憶；有伴者忙碌時，依舊會主動傳訊息關心伴侶，讓另一半備感窩心。財運高漲，經營個人品牌或開店做生意的朋友，有機會因為親切友善的服務態度，或者優秀的公關危機處理能力，贏得眾人的一致好評，甚至因此創造亮眼的收益。

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