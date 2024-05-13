立夏過後芒種（6／ 5）來臨前，一個月時間星曜有新移動，紫微斗數老師姚本軍在臉書上分享，2024甲辰年芒種前，羊、兔、豬3生肖將逢福星「左輔」照耀，容易有貴人出現，靠著自助和人助，做事容易事半功倍，得到財祿。

▌生肖羊

屬羊的人立夏（5／5）過後有福星「左輔」幫助，棘手的事情將得到他人幫助，左輔代表人的被幫助與助人能力，以及策略思考和協作方面，同時也象徵智慧和學識，常與教育、研究有關。在立夏過後，左輔星位置轉移，屬羊的人擁有優秀的協調和組織能力，不僅能好好與人合作，還擅於制定妥善計畫和策略，在工作或生活發揮協調者和策畫的能力；這個運勢會更明顯展現在需要決策或遇到難題時，好朋友、合作夥伴甚至陌生人都可能出現在你身邊，提供意見和建議，甚至實質的幫忙，助你解決困難而順利過關。

▌生肖兔

屬兔的人將遇上左輔星位於官祿宮，這象徵事業發展路途上，會有善良且有能力的人出現，這些「貴人」可能是你的上司、同事，或其他專業人士，當你在進行決策或設計策略時，他們會提供寶貴的建議，這些建議會為你帶來全新的視角和思維方式；遇到困境時，他們會為你解決問題，提供必要援助，讓你能妥善應對困境，甚至會在你想探索新事業時，提供更多的可能性和機會，開拓你的視野。

▌生肖豬

左輔星位於財帛宮，是一種相當不錯的配置，代表財富累積與管理方面會有貴人加持，提供實質的幫助與支援。左輔星在財帛宮更多的是一種指引和助力，在他人協助下更易增加錢財收入，因為有力人士的指引或幫忙，排解相關癥結問題，進一步得到財祿，但個人的努力仍是不可或缺的，勤奮、專注、學習、認真等，這些都是基礎的態度及行為。

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