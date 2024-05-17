有些人近期可能財運不順，不過進入6月後，運勢可能跟著出現變化。清水孟國際塔羅小孟老師在YouTube頻道表示，4生肖6月份財運大噴發，手上會出現閒餘的資金，可以嘗試做投資，會有不錯的收穫。

▎第4名、生肖豬

屬豬財運慢慢脫離壓力期，可用資金越來越多，正能量變很強，出現閒餘資金，嘗試多做一些投資。

▎第3名、生肖猴

屬猴6月開始，可嘗試用不同方式增加財富，例如理財商品，會在投資市場有所獲利。

▎第2名、生肖兔

屬兔從6月起正財大旺，可以用多餘的資金做投資活動，例如定期定額，能夠積累不少財富。

▎第1名、生肖雞

屬雞6月開始會聽到一些理財方法，得到賺錢的機會，還出現貴人告知投資哪些標的物，要好好把握。

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