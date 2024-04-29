交行在26日公佈的2024年第一季財報顯示，期內實現營業收入人民幣（下同）670.59億元，年減0.03％；實現淨利潤249.88億元，年增1.44％。資產品質方面，截至報告期末，該行不良貸款餘額為1,083.77億元，較上年末增加26.89億元，增幅2.54％；不良貸款率為1.32％，較上年末下降0.01個百分點；撥備覆蓋率為197.05％，較上年末上升1.84個百分點；撥備率為2.60％，較上年末上升0.01個百分點。

工行29日公布的財報顯示，第一季營業收入2,101.65億元，年跌3.8％。淨利潤876.53億元，年減2.78％。期內，不良貸款餘額3,708.88億元，較去年底增加173.86億元。不良貸款率1.36％，與去年底相近。撥備覆蓋率216.31％，上升2.34個百分點。

中行29日公布的財報顯示，2024年第一季，實現營業收入1,608.18億元，年減3.01％；實現淨利潤559.89億元，年減2.9％。資產品質方面，截至第一季末，不良貸款總額2,585.79億元，不良貸款率1.24％，比上年末下降0.03個百分點，不良貸款撥備覆蓋率199.94％，比上年末上升8.28個百分點。

建行29日公布的財報顯示，第一季實現營業收入2,009.28億元，年減2.97％。淨利潤868.17億元，較上年同期下降2.17％。期內不良貸款為3,393.31億元，較上年末增加140.75億元；不良貸款率1.36％，較上年末下降0.01個百分點。

農行29日公布的財報顯示，今年第一季，實現營業收入1,860.21億元，年減1.76％。淨利潤703.86億元，年減1.63％。在資產品質方面，截至3月末，農行不良貸款餘額3,153.25億元，比上年末增加145.65億元；不良貸款率1.32％，比上年末下降0.01個百分點。撥備覆蓋率303.22％，比上年末下降0.65個百分點。

郵儲銀行29日公布的財報顯示，2024年第一季，實現營業收入894.3億元，年減1.44％；淨利潤259.26億元，年減1.35％。不良貸款餘額715.86億元，較上年末增加41.26億元；不良貸款率0.84％，較上年末上升0.01個百分點；撥備覆蓋率326.87％，較上年末下降20.70個百分點。