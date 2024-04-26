周四泛歐Stoxx 600指數收盤跌3.23點或0.64%，為502.38點，盤中最多跌1.3%，與全球股市跌勢相符。

工業股跌1.8%，下跌最多。在第一季銷售低於預期，以及分析師擔憂收費達到歷史最低水準之後，荷蘭的Adyen大跌18.4%。

雀巢跌2.0%，至92.1瑞郎；此前該包裝食品公司公布，第一季本業銷售未達預期。隨後並拖累食品飲料股下跌1.1%。

追蹤美國同業的跌勢，科技股下跌1%；此前Meta表示，公司押注人工智慧的豪賭，可能需要數年時間才能見到效果。

周四的數據顯示，美國經濟成長速度為近兩年最慢，此進一步惡化此前受創的信心；而通膨的加速上揚，增強了人們對聯準會不會在9月前降息的預期。

美國經濟成長率低於預期，通膨居高不下，讓美股在周四下跌。

與此同時，歐洲央行(ECB)官員Isabel Schnabel表示，歐元區通膨率回到2%的最終目標，路途將是崎嶇不平的，因為生產力下降，加上服務業成本居高，帶來了最大風險。

愛馬仕(Hermes)公布第一季銷售飆升17%，即使錄得獲利，股價仍下跌2.4%，為2297歐元。同行的LVMH集團和歷峰集團(Richemont)也分別下跌2.8%和1.2%。

整體的奢侈品股也下跌1.7%。

法國軟體製造商德梭系統(Dassault Systemes)在公布第一季度業績之後，股價下跌4.2%。

與整體走勢相反，英國股市創下歷史新高；此前礦業公司英美資源集團(Anglo American)因為必和必拓(BHP)提出收購要約，股價大漲16.1%，雖然必和必拓在英股下跌2.2%。

西班牙股市跌0.4%。此前該國總理桑切斯(Pedro Sanchez)表示，他將短暫辭去公職，以決定是否繼續領導政府，因為一家法院對他妻子的私人交易展開商業貪腐調查。