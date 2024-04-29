數天前，中國大陸的「泰景四號03衛星」對美國諾福克海軍基地（Naval Station Norfolk）的雷達畫面在社交媒體上流傳，相當清析的輪廓，讓人們驚訝中國大陸在太空領域與日俱增的實力，自然引發各種討論。不過，中華戰略學會研究員張競博士表示，這其實已經算舊聞了，大約2年前，同型的雷達探知衛星就已被送上太空，而且中國大陸第一個偵照目標就是台灣。

張競表示， 最近刊出的雷達照片是由「泰景四號03衛星」拍攝，代表它是該系列衛星的第3枚。早在2022年「泰景四號01衛星」就已經成功發射，它的分辨率達到1公尺，之後也發表了一系列的城市與港口照片，包括美國德州休士頓、關島機場、五角大廈、西班牙海軍基地；另外，高雄左營海軍基地，與新竹南寮空軍基地也是拍攝目標，所以何止「美軍基地被看光光，台灣基地一樣被看光光」。

那麼兩枚衛星有沒有差別?張競說，差別不大，兩者都是合成孔徑雷達衛星。只是這一次「泰景四號03衛星」採用的是Ku波段，而先前「泰景四號01衛星」採用的X波段。利用不同的波段掃瞄，可以進一步提升目標的分辨率。

泰景四號01衛星用合成孔徑雷達x波段拍攝的左營軍港。(圖/微納星空)

張競進一步說明，對地面目標具有高度分辨的衛星，都具有間諜衛星的功能，我們一般所看到的衛星照片，大多是可見光衛星照片，現在商用衛星的解析度也都很高，包括Google地圖，雖然放大之後會模糊，但是也已經有至少10公尺的分辨率，足以看到港口內的船艦、機場裡的戰機、防空陣地的飛彈，所以他對於社會輿論總會定期的「發神經」，擔心衛星圖片透露了軍事基地位置，感到非常的有趣，因為「早就已經被光了」。

至於合成孔徑雷達衛星，它是在利用雷達波掃瞄地面，再從回彈的反射波來分析地面目標，由於雷達波可以穿透雲層，也就可以在天候狀況不佳，可見光衛星看不到東西的時候繼續調查，這是它的主要功用。

泰景四號01衛星拍攝的美國德州休士頓。由於高樓的金屬結構比較多，所以反射率高，雷達呈現特別明顯。(圖/微納星空)

張競表示，現在還驚訝這些地表調查衛星的精細程度，實在是沒有必要，真正該思考與應對的，是在知道天空有間諜衛星飛掠的情況下，仍然能夠防衛基地，並保住關鍵機密。比如偽裝物的搭建，地下埯體的興建，以及軍事部署的佯動、放出虛實交雜的情資等等。