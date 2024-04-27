「泰景四號03衛星」雷達圖像顯示，美國諾福克海軍基地內有3艘航母、2艘阿利伯克級神盾驅逐艦，還有另外4艘難以辨識的軍艦。前空軍副司令張延廷表示，美國航母晚上想要悄悄移動、突襲、慢慢靠近，就沒有辦法了，泰景四號03衛星合成孔徑雷達一看就看出來。

張延廷今(27日)在《中天辣晚報》節目中表示，泰景四號03衛星使用合成孔徑雷達來照，大西洋艦隊，還有航空母艦的母港就在諾福克，不管是白天或是晚上，整個航空母艦的甲板都拍得非常清楚。

張延廷接著指出，泰景四號偵察衛星是今年1月23日發射的，解析度很好，航空母艦的雷達反射波一清二楚。電子光學在白天看得到，晚上就看不到，但這個雷達全天候都看得很清楚，包括航空母艦在哪裡？有幾艘？跑都跑不掉，甚至經緯度在什麼地方，也非常清楚。

張延廷點出，泰景四號把在太平洋、大西洋、印度洋的航空母艦、大型軍艦，可說看得一清二楚。北京緊盯美國的航母，航母是屬於戰略打擊部隊，晚上想要悄悄移動、突襲、慢慢靠近，就沒有辦法了，合成孔徑雷達一看就看出來。

張延廷甚至認為，從該衛星圖來看，中國大陸在衛星、電子偵察，雷達偵察等方面，已經進步了。