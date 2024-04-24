大陸解放軍日前釋出一支山東號宣傳影片，首度公開完整編隊，另外還有水面艦艇、潛艇和航空聯隊組成，真實展示出一切從實戰化出發的主題。前空軍副司令、退役中將張延廷認為，中共水面艦戰力已經成熟了，今年開始大量積極發展水下艦隊。現在試射的是從核子動力彈道潛艦打巨浪-2，可以打到1萬公里，而潛艦也很難被發現。

張延廷24日在中天《頭條開講》節目中表示，大陸海軍軍艦總共425艘，其中水面艦戰力已經成熟了。包含航空母艦、兩棲作戰艦、飛彈驅逐艦、飛彈護衛艦、輕型飛彈巡防艦、潛艦，通通加起來總共425艘。

張延廷接著指出，中共有6艘核子動力攻擊潛艦、6艘核子動力彈道飛彈潛艦，這是核三位一體的主要力量之一。另外一個是陸基式彈道飛彈，還有轟炸機攜帶的核彈。

張延廷表示，中共從2024年開始大量積極發展水下艦隊。中共現在試射的是從核子動力彈道潛艦打巨浪-2，可以打到1萬公里，而潛艦也很難被發現。而且現在加強的是核動力，可在水下2、3個月，都不用上來，潛航的深度500、600公尺，噪音量都非常低，根本不會被發現。

張延廷甚至點出，這次為什麼打巨浪-2？那是因為巨浪-3太貴了。巨浪-2是老批號、老彈，順便可以消耗老彈，而且也成功試射，命中目標。