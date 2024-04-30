預訂「媽咪520住房專案」入住邀媽咪試手氣，最大獎免費入住市價40，000元的「豪華花園套房」，讓旅人帶媽媽出遊還能創造難忘驚喜。（墾丁凱撒大飯店提供／吳娮翎台北傳真）

台北天成大飯店包廂空間，適合闔家聚會。（台北天成大飯店提供／吳娮翎台北傳真）

礁溪寒沐酒店 「川薈」中餐廳4人合菜形象照。（礁溪寒沐酒店 提供／吳娮翎台北傳真）

礁溪寒沐酒店 「沐選」伴手禮店 「沐愛女神」紅心芭樂慕斯蛋糕。（礁溪寒沐酒店提供／吳娮翎台北傳真）

頂級飯店搶攻母親節商機，看準母親節度假及用餐商機祭出優惠搶市，台北天成大飯店推出「親親媽咪母親節盛宴」訂席加贈6吋蛋糕與康乃馨；礁溪寒沐酒店寵愛媽咪，川薈豪華帝王蟹澎湃上桌，墾丁凱撒推「媽咪520住房專案」。

墾丁凱撒大飯店推出涵蓋住宿、餐飲及蛋糕等一系列慶祝活動，即日起至5月31日，預訂「媽咪520住房專案」1泊2食每晚5200元起，雙人入住景觀客房1泊2食加贈SABAYAA柔皙嫩手霜及彈力潤脣精華油，入住可再參加中獎率100％刮刮卡活動，最大獎免費升等25坪豪華花園套房。發現西餐廳則祭出媽咪520用餐優惠，雙人同行第2位520元起，大廳酒吧今年攜手北海道頂級鮮乳品牌「四葉乳業」合作，推出5款高顏質蛋糕，8吋蛋糕售價1280元起。

礁溪寒沐酒店母親節餐飲活動，主打「川薈」中餐廳4人合菜8520元起，川辣帝王蟹澎湃端上桌；「宴會廳」亦推出中式10人桌菜1萬6800元起，加贈果汁暢飲、紅酒1瓶及母親節蛋糕（禁止酒駕．未滿十八歲者禁止飲酒），另外，即日起至5月12日，人氣伴手禮店「沐選」推出「沐愛女神」紅心芭樂慕斯蛋糕1280元，5月3日前預訂，享早鳥優惠價980元。

台北天成大飯店5月1日至5月31日推出「親親媽咪母親節盛宴」10人桌菜1萬2800元起，主廚精心獻藝「干燒鮮大蝦」、「虎掌美海參」、「荷香抱珍珠」等12道精緻手工菜，訂席加贈6吋蛋糕一個與康乃馨。