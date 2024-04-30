65歲向華強的妻子「向太」陳嵐日前驚傳在浴室裡滑倒，緊急送醫後發現大腿骨骨折，目前釘上鈦金屬管和四根髓釘，近日她曬出影片分享巨星李連杰帶著大女兒Jane來探望她，可見兩人之間多年深厚情誼，李連杰還脫口笑說：「反正我有（她的）秘密在手裡」。

向太最近曬出影片，透露有幾個人知道她在浴室跌倒後都貼心關懷她，甚至連公司的人都為了體恤她將整批人帶到向太家裡開會，就是避免她過度勞動，說到一半李連杰逗趣從鏡頭旁邊走入，雙手交叉放在腰後，默默說：「我肯定知道啊」，逗笑向太。

向太發影片感謝李連杰來探病。（圖／中時資料照）

李連杰後來比喻說：「家裡的事情就得多關注，反正我有秘密在手裡」，暗示兩人交情好到都知道彼此的底，而向太欣慰地抱抱李連杰大女兒，表示他們父女倆知道她受傷後還要工作，就專程跑來關心她，李連杰此時就爆料：「對啊，本來準備了一束鮮花，結果她（向太）說她要工作」。

影片中可見向太現在行走需要靠ㄇ型助行器，一開始更親自出門迎接李連杰父女，並帶他們逛自己的豪宅，最後說：「感謝你們，我很幸福」。而向太26日發文自曝在浴室摔傷，起初喊了半小時沒人聽見，怕叫救護車會引來不實報導，便在浴室待了一個晚上，隔天才請私人醫生看病，最後送醫做了5個半小時的微創手術，大腿裡也多了髓釘及鈦金屬管，讓她自嘲現在變成真正的「鋼鐵女俠」。